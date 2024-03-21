Talihsiz kazanın üzerinden 10 yıl geçti! Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Spor salonunda girdiği sauna sonrası başını çarpan Kenan Işık, 21 Mart 2014’te beyin kanaması geçirmişti. Uzun süredir yatağa bağlı şekilde yaşamını sürdüren Işık’ın komaya girmesinin üzerinden bugün tam 10 yıl geçti. Usta ismin sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Kenan Işık iyileşti mi, hala bitkisel hayatta mı?

Kim Milyoner Olmak İster’in unutulmaz sunucusu, usta oyuncu ve tiyatrocu Kenan Işık, spor salonunun saunasındayken düşmüş ve beyin kanaması geçirmişti. Talihsiz kazanın üzerinden 10 yıl geçti.

2014’TE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenilmişti. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, acil ameliyata alındı. 4 saat süren operasyonun ardından sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada kalan Işık’ın tedavisi evinde devam ediyor.

“HER GÜN SAKAL TIRAŞI YAPILIYOR”

Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında yakın arkadaşı Ozan Zeybek, geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımda şu bilgileri vermişti:

“Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle. Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi.”

ARTIK DİK DURABİLİYOR

Daha sonra çıkan haberlerde ise Işık’ın gözleriyle iletişim kurabildiği, tekerlekli sandalyesinde oturduğu, vücudunu artık dik tutabildiği iddia edilmişti.

Kenan Işık’ın tedavisi 10 yıldan bu yana evinde devam ediyor.