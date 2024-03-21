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Haberler > Magazin > İsmail Hacıoğlu’nu kahreden ölüm! Vedası yürekleri burktu

İsmail Hacıoğlu’nu kahreden ölüm! Vedası yürekleri burktu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Hacıoğlu’nu kahreden ölüm! Vedası yürekleri burktu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsmail Hacıoğlu’nun annesi Gökçen Hacıoğlu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu veda mesajında yürekleri burktu.

Son olarak Cem Karaca’nın Gözyaşları filminde rol alan İsmail Hacıoğlu, anne acısıyla sarsıldı. Üzen haberi sosyal medyadan paylaşan Hacıoğlu, paylaşımıyla duygulandırdı. 

İsmail Hacıoğlu’nu kahreden ölüm! Vedası yürekleri burktu - 1. Resim

“GÜLE GÜLE MENEKŞE GÖZLÜM”

Kişisel Instagram hesabından önce annesinin mezarını paylaşan Hacıoğlu, daha sonra ise birlikte çekilen bir karelerine yer verdi. Altına ise şu notu düştü:

“Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun… Güle güle menekşe gözlüm… Çok sevdim seni ve hep seveceğim… Ve geleceğim.”

İsmail Hacıoğlu’nu kahreden ölüm! Vedası yürekleri burktu - 2. Resim

İsmail Hacıoğlu’nun paylaşımına kısa sürede çok sayıda baş sağlığı mesajları geldi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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