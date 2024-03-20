Genç YouTube fenomeni Jessica Pettway hayatını kaybetti, kardeşinin mesajı yürekleri yaktı

YouTube'da 220 binden fazla takipçisi bulunan güzellik fenomeni Jessica Pettway, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Youtube için çektiği videolarla bilinen Jessica Pettway, yaşama gözlerini yumdu. Fenomen ismin ölümü, kendisine 3. evre rahim ağzı kanseri teşhisi konulduğunu açıklamasından yaklaşık dokuz ay sonra gerçekleşti.

“KALBİM HİÇ BÖYLE ACIMAMIŞTI”

Jessica Pettway’in kız kardeşi Reyni, acı haberi Instagram'dan şu sözlerle duyurdu:

"Bugün benim doğum günüm ve dileyebileceğim tek şey Tanrı'nın seni bu dünyaya geri getirmesi. Güzel ablamı 2 gün önce kaybettim ve kalbim hiç böyle bir acı hissetmemişti.”

Pettway, YouTube'a Kasım 2013'te katıldı, yaklaşık 450 video yayınladı ve 220.000'den fazla abonesi oldu.

“KANSER OLDUĞUMUN SÖYLENMESİ BENİ TIKMADI”

Temmuz 2023'te rahim kanseri teşhisini kamuoyuna açıklayan Pettway, şu sözleri kullandı:

"Bana 3. evre kanser teşhisi kondu. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum ama en azından bir kişinin hikayemden cesaret alması umuduyla neden bu kadar uzun süre ortalıkta olmadığımı paylaşmak istiyorum.”

Semptomlarının ilk olarak Haziran 2022'de başladığını belirten fenomen "yoğun vajinal kanama" yaşadığını söyledi.

"Kanser olduğumun söylenmesi beni yıkmadı” diye belirten Pettway, “Bu, bana yakın olanların tepkisiydi" dedi.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Pettway, Ağustos ayında yaptığı bir Instagram paylaşımında ise hayatıyla ilgili yaşadığı zorluklardan şu sözlerle bahsetmişti:

"Ne zaman bir hastalıkla uğraşsanız, bu sadece sizi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda size en yakın olanların hayatlarını da değiştirir. Bu yıl, sayısız hastane yatışından mali sıkıntılara kadar dünyamızı sarstı. Hepsini atlattık. Kızlar anlamak için çok küçükler ama yine de değişiklikleri fark ettiler."

Sosyal medya fenomeni, 10 yaşındaki Kailee ve 3 yaşındaki Zoi Lee'nin annesiydi.