Polisten kaçıp fenomen oldu! Çorba içerken yakayı ele verdi

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Mart 2024 12:03 - Güncelleme: 7 Mart 2024 12:05 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da motosikletiyle denetim yapan polislerden kaçan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü, çorba içerken yakayı ele verdi. "Artık kaçmayacağım” diyen fenomen sürücünün hem motosikleti bağlandı, hem de 17 bin lira ceza yedi.