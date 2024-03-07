Polisten kaçıp fenomen oldu! Çorba içerken yakayı ele verdi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da motosikletiyle denetim yapan polislerden kaçan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü, çorba içerken yakayı ele verdi. "Artık kaçmayacağım” diyen fenomen sürücünün hem motosikleti bağlandı, hem de 17 bin lira ceza yedi.
Yollarda denetim yapan trafik ekipleri, kural tanımayan sürücüleri bir bir tespit edip ceza yağdırmaya devam ediyor. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan denetimlerde ise geçtiğimiz hafta hareketli anlar yaşandı.
POLİSTEN KAÇTI, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Denetimleri gören 22 yaşındaki Semih A. motosikletiyle seyir halindeyken, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kask kamerası ile kovalamaca anını kaydeden sürücü, o anları hem kendi sosyal medya hesabından paylaştı, hem de başka sayfalara attı.
Milyonların eriştiği görüntüyü herkes unutsa da polis unutmadı.
ÇORBACIDA YAKAYI ELE VERDİ
Gece bekçileri, devriye attkları esnada şüpheli motosiklete bir işletmenin önünde kaldırıma park edilmiş şekilde rastladı. Sürücüyü çorba içerken yakalayan ekipler, durum üzerine trafik ekiplerine bilgi verdi.
17 BİN LİRA CEZA YEDİ
Trafik polislerinin gelmesiyle hakkında işlem yapılan sürücünün motosikleti trafikten men edilirken, 17 bin lira da idarî ceza uygulandı.
Genç sürücü sosyal medyada fenomen olmak isterken yediği cezalarla kalınca “Artık kaçmayacağım” dedi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı