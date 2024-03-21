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Haberler > Magazin > 'Arım Balım Peteğim' şarkısının bestecisi İsmet Nedim vefat etti

'Arım Balım Peteğim' şarkısının bestecisi İsmet Nedim vefat etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Arım Balım Peteğim&#039; şarkısının bestecisi İsmet Nedim vefat etti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Arım, Balım, Peteğim’, ‘Benim de Canım Var’, ‘Kalpsiz’, ‘Boş Kalan Çerçeve’ ve ‘Seven Ne Yapmaz’ gibi şarkılarıyla tanınan ve eserleriyle Yeşilçam filmlerine damga vuran İsmet Nedim hayatını kaybetti.

Türk müziğine damga vuran usta sanatçı İsmet Nedim Saatçi Berlin’de vefat etti. 

BERLİN’DE HUZUR EVİNDE KALIYORDU

Magazin yazarı ve ses sanatçısı Onur Akay, ünlü ismin ölüm haberini duyurdu. Paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Türk müziğinde büyük bir kayıp yaşandı. 'Agora Meyhanesi', 'Arım, Balım, Peteğim', 'Benim de Canım Var', 'Kalpsiz, Boş Kalan Çerçeve', 'Seven Ne Yapmaz' gibi unutulmaz eserlere imza attı. Şarkıları Yeşilçam'ın efsane filmlerinde yer aldı. Bir dönemin önemli ses sanatçısı ve başarılı bestecilerinden İsmet Nedim, 19 Mart 2024 Salı günü saat 22.00'de çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. 93 yaşındaki sanatçı, Alzheimer hastalığı nedeniyle Berlin'deki bir huzurevinde kalıyordu. Sadece bir kızını tanıyabiliyor, diğer kızını ve kardeşini tanımıyordu. Cenazesi Cuma günü Türkiye'ye getirilecek."

'Arım Balım Peteğim' şarkısının bestecisi İsmet Nedim vefat etti - 1. Resim

İSMET NEDİM KİMDİR?

Müzisyen bir ailenin çocuğu olan İsmet Nedim, çok küçük yaşlarda müzikle tanıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde eğitim gördü. Aynı yıllarda İstanbul Belediye Konservatuvarı'na da devam etti. İstanbul Konservatuvar'ından 1956 yılında mezun olduktan sonra, Ankara'ya gelerek, batı müziğinin büyük üstatları Halil Bediî Yönetken, Muammer Sun ve Kemal İlerici'den üç yıl boyunca özel dersler aldı. İsmet Nedim, Hafif Türk Sanat Müziği'nin öncüsü olarak bilinir. Ayrıca çok sazlı Türk Müziği dönemine de öncülük etmiştir. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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