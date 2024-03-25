30 günde 17 kilo mu verdi? Nurgül Yeşilçay sosyal medyadaki iddiaları cevapsız bırakmadı

En son Veda Mektubu adlı dizide canlandırdığı ‘Alanur Yıldız’ karakteriyle beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay, fit bir görünüme kavuştu. Sosyal medyada “30 günde 17 kilo verdi” iddiaları konuşulan Yeşilçay, söylentilerle ilgili açıklama yaptı.

Rol aldığı yapımlarla ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran ünlü isimle ilgili “30 günde 17 kilo verdi” iddiaları yayıldı.

“30 GÜNDE 17 KİLO VERİLMEZ”

Sosyal medyada kendisiyle ilgili hazırlanan paylaşımları gören Yeşilçay, sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu bir gönderiyi kendi sayfasına taşıyarak şu mesajı yazdı:

“30 günde 17 kilo verilmez kızlar! 2 yılda 15 kilo! Hatta ilk aylar hiç vermeyip vazgeçmek istiyorsun, vazgeçmezsen vermeye başlıyorsun.”

ZAYIFLAMANIN FORMÜLÜNÜ VERDİ

Öte yandan Nurgün Yeşilçay, 2 ayda nasıl 15 kilo verdiğinin sırrını paylaşmıştı. Gece yatmadan önce yemek yememeye özen gösterdiğini belirten ve aralıklı beslenme planı uygulayan oyuncu, verdiği bir röportajda şöyle konuşmuştu:

“Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun.”