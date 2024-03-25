5 milyon TL’yi kazandı, vergiye takıldı! Kim Milyoner Olmak İster’de Berk Göktaş’a ne kadar kalacak?

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Berk Göktaş, tüm sorulara doğru cevap vererek 5 milyon TL kazandı. Gazeteci Bilal Özcan, kazanılan ödülün yaklaşık 1 milyon TL’sinin vergi olduğunu belirterek Göktaş’a 4 milyon TL kalacağı açıkladı.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 19 yaşındaki Berk Göktaş, 5 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oldu. Yüzde 20’lik vergi kesintisiyle Göktaş’ın cebine 4 milyon TL geçeceği öğrenildi.

ELİNE 4 MİLYON TL GEÇECEK

Gazeteci Bilal Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kim Milyoner Olmak İster’i kazanan Berk Göktaş’ın alacağı paradan bahsetti:

“Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 5 milyon TL’lik ödülün 1 milyon TL vergisi var. Genç arkadaşımız Berk Göktaş’ı tebrik ederim, kendisi ilk kez 5 milyon TL’lik ödülü kazanan yarışmacı oldu ve tarihe geçti ancak 5 milyon TL almayacak, eline yaklaşık 4 milyon TL geçecek, 1 milyonluk vergi de ondan kesilecek.”

“VERGİSİNİ YAPIMCI VE KANAL ÜSTLENMELİ”

Bu durumun yarışmanın adıyla ters düştüğünü belirten Özcan, kanal ve yapımcıları şöyle eleştirdi: “Bence bu yanlış. Madem 5 milyon TL ödül veriyoruz diyorsunuz, bunun vergisini yapımcı ve televizyon kanalı olarak üstlenmelisiniz. Yarışmacıya vaat ettiğiniz, yarışmaya ismini koyduğunuz 5 milyon TL ödülü vermelisiniz. Yarışmacı ödül sorusunu bildiyse cebine tam parayı koymalısınız.”

MİLYONER’DE FİNAL SORUSU

Türkiye’yi ekrana kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster’de Berk Göktaş’a sorulan final sorusu şöyleydi:

“"Bakara suresiyle, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hazreti Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?"

A- Mercimek

B- Soğan

C- Nohut

D- Sarımsak

Doğru cevap C Şıkkı Nohut’u seçen Berk Göktaş, 5 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.