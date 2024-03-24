Milyoner'de büyük heyecan! İşte 5 milyonluk sorunun cevabı...

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam 19 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Berk Göktaş, 5 milyonluk soruya cevap veriyor. İşte 5 milyonluk sorunun cevabı...

5 milyonluk soru için Türkiye ekran başına kilitlendi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ATV’de ekrana gelen Kim Milyon Olmak İster'de 5 milyonluk soru ikinci kez açıldı. Yarışmada performansıyla alkış toplayan 19 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Berk Göktaş, 5 milyonluk soruya cevap veriyor. İşte Bakara suresinin 61. ayetinde yer alan İsrailoğullarının Hazreti Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri yiyecekler...

1 MİLYONLUK SORUYA DOĞRU CEVAP VERDİ

Yarışmanın son bölümünde Berk Göktaş 1 milyonluk soruyu doğru cevapladı. Soru: "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" Şıklar ise;, 'A- Mustafa Kemal Paşa, Antep', 'B- Kâzım Karaberkir Paşa, Erzurum', 'C- Miralay İsmet, Malatya' ve 'D- Fevzi Paşa, Kozan' şeklindeydi.

5 MİLYONLUK SORU AÇILDI

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL değerindeki final sorusu açıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru şöyle:

"Bakara suresiyle, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?"

A- Mercimek

B- Soğan

C- Nohut

D- Sarımsak

Doğru cevap: C şıkkı Nohut

BAKARA SURESİ 61. AYET MEALİ

Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 61. ayeti şu şekilde:

"Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O hâlde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin” demiştiniz. O da size, “İyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstedikleriniz orada var” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı."

İLK 5 MİLYONLUK SORU ŞAŞIRTMIŞTI

5 milyonluk soru daha önce Eyüp İşler adlı yarışmacı tarafından 12 Kasım 2023'te de açılmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru şöyleydi:

"İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?"

Sorunun şıkları:

A- Çorum

B- Yozgat

C- Sivas

D- Tokat

Doğru cevap A, Çorum.