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Haberler > Magazin > Kızılcık Şerbeti'ne taze kan! Doğa ile partneri Giray'dan ilk kare geldi

Kızılcık Şerbeti'ne taze kan! Doğa ile partneri Giray'dan ilk kare geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti&#039;ne taze kan! Doğa ile partneri Giray&#039;dan ilk kare geldi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Sıla Türkoğlu’nun canlandırdığı Doğa karakteri ve kadroya bu hafta dahil olan partneri Giray’dan (Kaan Taşaner) yan yana ilk fotoğraf geldi.

Başrollerinde Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna oyuncu Kaan Taşaner katıldı.

Kızılcık Şerbeti'ne taze kan! Doğa ile partneri Giray'dan ilk kare geldi - 1. Resim

DOĞA’NIN PARTNERİ OLACAK

Reytinglerde üst sıralarda yer alan diziye Fatih’ten boşanan Doğa’nın erkek arkadaşı rolüyle dahil olan Kaan Taşaner’in setten ilk fotoğrafı paylaşıldı. Taşaner, partneri Sıla Türkoğlu ile yan yana poz verdi. 

Kullanıcılar bu ikili için sosyal medyada pek çok yorum yaptı. Bazı kişiler “Çok iyi olmuş, Fatih’ten sonra mükemmel” yorumunu yaparken, bazıları ise çifti yakıştırmadığını belirtti.

Kızılcık Şerbeti'ne taze kan! Doğa ile partneri Giray'dan ilk kare geldi - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ GİRAY’IN ROLÜ NE?

'Giray' karakteri, gerçek ailesini bulmak isteyen 'Nilay’ın (Feyza Civelek) arayışı üzerine diziye katılacak. Kızılcık Şerbeti’ne 57. bölümde dahil olan Giray, ünlü bir ilaç şirketinin patronu olacak ve Nilay sayesinde Doğa ile karşılaşacak. 

Boşandıktan sonra kızıyla annesinin evine yerleşen Doğa ile Giray’ın arasında ilerleyen zamanlarda bir yakınlık doğacak. Bu yakınlığa Fatih’in (Doğukan Güngör) ne tepki vereceği ise merak konusu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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