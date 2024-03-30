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Ünlü şarkıcı Shakira metroda! Mahzun bakışlarının nedeni ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Shakira metroda! Mahzun bakışlarının nedeni ortaya çıktı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 yıl aradan sonra 'Las Mujeres Ya No Lloran' (Kadınlar Artık Ağlamıyor) adlı albümle sevenleriyle buluşan Shakira, New York metrosunda objektiflere yansıdı. Şarkıcıyı gören hayranları bol bol fotoğraf çektirdi.

Geçtiğimiz gün hayranlarına Times Meydanı’nda sürpriz yaparak konser veren Shakira, metroda görüntülendi. Şehir turuna çıkan ünlü isme ilgi büyüktü. 

Ünlü şarkıcı Shakira metroda! Mahzun bakışlarının nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

YENİ ALBÜME YENİ KLİP

Yakın zamanda "Women Do Not Cry Anymore" albümünü çıkaran Kolombiyalı, "Shakira" lakaplı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll, New York'ta metroda görüntülendi. Sevenleri Shakira'ya ilgi gösterdi.

Shakira'nın metroda ne aradığı merak konusu oldu. Kısa süre sonra ise şarkıcının klip çekimi için orada bulunduğu öne sürüldü.

Ünlü şarkıcı Shakira metroda! Mahzun bakışlarının nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

7 YIL ARADAN SONRA ALBÜM ÇIKARDI

Öte yandan Shakira’nın son albümü "El Dorado" 2017 yılında müzikseverlerle buluşmuştu. Grammy ve Latin Grammy ödüllü sanatçı yedi yıl aranın ardından 12. albümü "Las Mujeres Ya No Lloran"ı kısa süre önce yayımlandı. 16 şarkıdan oluşan albüm  'Las Mujeres Ya No Lloran' adını taşıyor ve ‘Kadınlar Artık Ağlamıyor’ anlamına geliyor.

Ünlü şarkıcı Shakira metroda! Mahzun bakışlarının nedeni ortaya çıktı - 3. Resim

Ünlü şarkıcı Shakira metroda! Mahzun bakışlarının nedeni ortaya çıktı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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