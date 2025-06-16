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Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu oğlu Taha Turanbayburt’tan dikkat çeken paylaşım! O detay gözlerden kaçmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ferdi Tayfur, Babalar Günü, Miras, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ferdi Tayfur’un 2 Ocak’ta hayatını kaybeden oğlu Taha Turanbayburt, Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşım yaptı. Gitarıyla “Sensiz Olmaz”ı seslendiren genç isim, paylaşımına eklediği detayla dikkatleri üzerine çekti.

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu oğlu Taha Turanbayburt’tan dikkat çeken paylaşım! O detay gözlerden kaçmadı - 1. Resim

Tayfur’un oğlu Taha Turanbayburt ise Babalar Günü’nde duygusal bir paylaşım yaptı. Gitarını eline alan Turanbayburt, merhum sanatçı İlhan Şeşen’in “Sensiz Olmaz” adlı şarkısını seslendirdi.

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu oğlu Taha Turanbayburt’tan dikkat çeken paylaşım! O detay gözlerden kaçmadı - 2. Resim

PAYLAŞTIĞI VİDEODA ŞİRİN GÖZALICI'NIN HESABINI ETİKETLEDİ

Paylaştığı videoda, Ferdi Tayfur’un yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı’nın hesabını etiketlemesi dikkat çekti.

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu oğlu Taha Turanbayburt’tan dikkat çeken paylaşım! O detay gözlerden kaçmadı - 3. Resim

Bu detay, takipçilerin gözünden kaçmadı. Ardından Taha Turanbayburt ile ablası Tuğçe Tayfur’un mal varlığı nedeniyle aralarının açık olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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