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Köyde kahreden olay! Yaşlı çift hayatını kaybetti: Ölüm sebepleri dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı çift hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Beykent köyünde yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Kilvan ve 65 yaşındaki eşi Behiye Kilvan, evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Köyde kahreden olay! Yaşlı çift hayatını kaybetti: Ölüm sebepleri dikkat çekti - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çiftin Kilvan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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