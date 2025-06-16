Köyde kahreden olay! Yaşlı çift hayatını kaybetti: Ölüm sebepleri dikkat çekti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı çift hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Beykent köyünde yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Kilvan ve 65 yaşındaki eşi Behiye Kilvan, evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çiftin Kilvan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.