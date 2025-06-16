Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Gören tanıyamıyor! Yeşilçam’ın ünlü ismi Gölgen Bengü, ABD’de profesör çıktı

Gören tanıyamıyor! Yeşilçam’ın ünlü ismi Gölgen Bengü, ABD’de profesör çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gören tanıyamıyor! Yeşilçam’ın ünlü ismi Gölgen Bengü, ABD’de profesör çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kemal Sunal’la başrolü paylaştığı “Meraklı Köfteci” filminde ‘Fatma’ karakterini canlandıran Gölgen Bengü, yıllar sonra ortaya çıktı. Sinema kariyerini noktalayıp ABD’de akademik hayata atılan Bengü’nün profesör olduğu öğrenildi. Ünlü ismin son hali de görenleri şaşırttı.

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Meraklı Köfteci” ve “Aslan Bacanak”ta rol alan Gölgen Bengü, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Gören tanıyamıyor! Yeşilçam’ın ünlü ismi Gölgen Bengü, ABD’de profesör çıktı - 1. Resim

Oyunculuk kariyerini yalnızca iki filmle sınırlayan Bengü’nün, sinemayı bırakarak akademik hayata yöneldiği ortaya çıktı.

Gören tanıyamıyor! Yeşilçam’ın ünlü ismi Gölgen Bengü, ABD’de profesör çıktı - 2. Resim

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Bengü, eğitimine ABD’de devam etti.

Gören tanıyamıyor! Yeşilçam’ın ünlü ismi Gölgen Bengü, ABD’de profesör çıktı - 3. Resim

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

North Carolina A&T State University’de yüksek lisansını, Clemson University’de ise doktorasını tamamladı. Şu anda New Jersey Teknoloji Enstitüsü’nde (New Jersey Institute of Technology) Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde görev aldığı iddia edildi.

Gören tanıyamıyor! Yeşilçam’ın ünlü ismi Gölgen Bengü, ABD’de profesör çıktı - 4. Resim

Sinemadan uzak bir hayat süren Gölgen Bengü’nün son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin değişimiyle ilgili “Çok değişmiş”, “Bir yerde görsem tanıyamam” gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galata Kulesi'nde feci olay! 22 yaşındaki genç öldü, intihar şüphesi kan dondurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Herkes merak ediyordu! Savaşın ortasında kalan şarkıcı Lara ile ilgili yeni gelişme - MagazinHerkes merak ediyordu! Savaşın ortasında kalan şarkıcı ile ilgili yeni gelişmeSurvivor'ın eski yarışmacısı Berkan Karabulut nişanlandı! Avatar Atakan'ın yaptığı olay oldu - MagazinSurvivor'ın eski yarışmacısı nişanlandı! Avatar Atakan'ın yaptığı olay oldu29 kiloya kadar düşmüştü! Ünlü fenomen Nihal Candan'dan kötü haber geldi - Magazin29 kiloya kadar düşmüştü! Ünlü fenomenden kötü haber geldi'Ampute Messi' olarak tanınan Barış Telli evlendi! İşte müstakbel eşi... - MagazinBarış Telli evlendi! İşte müstakbel eşi...Ünlü şarkıcı Lara İran'da savaşın ortasında kaldı! "Durum çok kritik" - MagazinÜnlü şarkıcı İran'da savaşın ortasında kaldıMurat Başaran eşi Ayten Öztürk'le yaşadığı evin kapılarını ilk kez açtı! Her detayı çok konuşuldu - MagazinEşiyle yaşadığı evin kapılarını ilk kez açtı! Her detayı çok konuşuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...