Gören tanıyamıyor! Yeşilçam’ın ünlü ismi Gölgen Bengü, ABD’de profesör çıktı

Kemal Sunal’la başrolü paylaştığı “Meraklı Köfteci” filminde ‘Fatma’ karakterini canlandıran Gölgen Bengü, yıllar sonra ortaya çıktı. Sinema kariyerini noktalayıp ABD’de akademik hayata atılan Bengü’nün profesör olduğu öğrenildi. Ünlü ismin son hali de görenleri şaşırttı.

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Meraklı Köfteci” ve “Aslan Bacanak”ta rol alan Gölgen Bengü, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

İlgili Haber Herkes merak ediyordu! Savaşın ortasında kalan şarkıcı Lara ile ilgili yeni gelişme

Oyunculuk kariyerini yalnızca iki filmle sınırlayan Bengü’nün, sinemayı bırakarak akademik hayata yöneldiği ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Bengü, eğitimine ABD’de devam etti.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

North Carolina A&T State University’de yüksek lisansını, Clemson University’de ise doktorasını tamamladı. Şu anda New Jersey Teknoloji Enstitüsü’nde (New Jersey Institute of Technology) Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde görev aldığı iddia edildi.

Sinemadan uzak bir hayat süren Gölgen Bengü’nün son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin değişimiyle ilgili “Çok değişmiş”, “Bir yerde görsem tanıyamam” gibi yorumlar yapıldı.