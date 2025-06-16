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Birbirleriyle yarıştılar! 30 ton karpuzu bedava dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayırsever bir çiftçi, hemşehrilerine 30 ton karpuzu bedava dağıttı. Haberi alan vatandaşlar karpuz alabilmek için birbirleriyle yarıştı. 

Ahlat ilçesinde ve Adana'da çiftçilik yapan Mesut Subaşı, Adana'da hasat ettiği karpuzların bir kısmını hemşehrilerine bedava dağıtılmak üzere Ahlat'a gönderdi. Bir tırla gönderilen 30 ton karpuz, ilçenin Selçuklu Çarşısı meydanında vatandaşlara dağıtıldı.

Birbirleriyle yarıştılar! 30 ton karpuzu bedava dağıttı - 1. Resim

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR 

Bedava karpuz dağıtılan tırın etrafını çeviren vatandaşlar, karpuz almak için birbirleriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar olurken, bir tır dolusu karpuz bir saat içerisinde ilçe halkına dağıtıldı.

Birbirleriyle yarıştılar! 30 ton karpuzu bedava dağıttı - 2. Resim

"ALLAH RAZI OLSUN"

Dağıtılan karpuzlardan alan vatandaşlardan Yunus Nazlı, "Ahlatlı bir çiftçimiz bir tır dolusu karpuz gönderdi. Vatandaşlarımıza burada bedavadan ikramda bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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