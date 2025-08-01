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Sıla Türkoğlu’na masalsı teklif! Evlilik yolunda ilk adımı attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sıla Türkoğlu’na masalsı teklif! Evlilik yolunda ilk adımı attı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, işletmeci erkek arkadaşı Ata Ayyıldız’ın İtalya’da yaptığı evlilik teklifiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Çiftin ilk adımı attığı mutlu gününden fotoğraflar Instagram’da paylaşıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde “Doğa” karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, oyunculuğu dışında özel hayatıyla da gündemde. Türkoğlu, bir süredir birlikte olduğu Ata Ayyıldız’dan İtalya’daki Como Gölü’nde romantik bir evlilik teklifi aldı. 

TEKNEDE EVLİLİK TEKLİFİNE ROMANTİK ‘EVET’

Çiçeklerle süslenen teknede gerçekleşen bu özel teklife ‘evet’ cevabını veren Türkoğlu’nun mutluluğu sosyal medyada büyük ilgi topladı. 
Türkoğlu’nun olumlu cevabıyla havalara uçan Ayyıldız bu anları çiçek ve yüzükle sosyal medyada paylaştı.

Sıla Türkoğlu’na masalsı teklif! Evlilik yolunda ilk adımı attı - 1. Resim

TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

Oyuncu Sıla Türkoğlu, erkek arkadaşı Ata Ayyıldız’la ilk tanışmalarının detaylarını bir televizyon programında şu sözlerle açıklamıştı:

“İki sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sosyal medyadan takip etmiş ama benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Bir kahve içtik ve başladık.”

Sıla Türkoğlu’na masalsı teklif! Evlilik yolunda ilk adımı attı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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