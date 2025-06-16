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Galata Kulesi'nde feci olay! 22 yaşındaki genç öldü, intihar şüphesi kan dondurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bu sabah Galata Kulesi'nden düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre gencin intihar etmiş olabileceği öngörülüyor.

Bu sabah saat 08.45 sıralarında Galata Kulesi'nde edinilen bilgiye göre, günün ilk ziyaretçisi olarak Galata Kulesi'ne gelen N.G. henüz bilinmeyen nedenle düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Çevredekiler olay yerinden uzaklaştırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 22 yaşındaki N.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Galata Kulesi'nde feci olay! 22 yaşındaki genç öldü, intihar şüphesi kan dondurdu - 1. Resim

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili yapılan ilk değerlendirmelerde, N.G.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Galata Kulesi'nde feci olay! 22 yaşındaki genç öldü, intihar şüphesi kan dondurdu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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