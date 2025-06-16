Herkes merak ediyordu! Savaşın ortasında kalan şarkıcı Lara ile ilgili yeni gelişme

2023’te İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen ünlü şarkıcı Lara, İran’da savaşın ortasında kaldığını açıklamıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda dua isteyen Lara, bugün sınır kapısından yaptığı duyuruyla Türkiye’ye döndüğünü belirtti. “Allah’ım, şükürler olsun” notunu paylaşan şarkıcı, yaşadığı zorlu sürecin ardından yurda dönmenin sevincini yaşadı.

2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen ünlü şarkıcı Lara, son günlerde eşiyle birlikte İran’da bulunuyordu. İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükselirken, Lara da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Şarkıcı Lara

Orta Doğu’da füze saldırılarının peş peşe gerçekleştiği, savaşın dördüncü gününe girildiği sırada İran’da olan şarkıcı, yaşadığı durumu şu sözlerle anlatmıştı:

“İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin.”

ŞARKICI LARA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Hayranlarının endişeyle takip ettiği Lara, yaptığı yeni bir paylaşımla Türkiye’ye döndüğünü duyurdu. Ünlü şarkıcı, sınır kapısından yaptığı paylaşımda duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

“Allah’ım şükürler olsun. O kadar üzgün ve stresliyim ki anlatamam. Sadece şunu demek istiyorum: Katilsin İsrail…”