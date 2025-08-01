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Kadir Ezildi dedesi ile ilgili acı haberi paylaşmıştı! Neden öldüğünü ilk kez açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kadir Ezildi dedesi ile ilgili acı haberi paylaşmıştı! Neden öldüğünü ilk kez açıkladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadir Ezildi’nin dedesi İsmet Kaplan, geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybetmişti. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen ünlü sunucu vefat eden dedesiyle ilgili detayı ilk kez sosyal medyada açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde evlenen ve yaptığı düğünle günlerce konuşulan ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü isim takipçileriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmaya devam ediyor. Ezildi son olarak takipçilerinden gelen soruları cevapladı ve dedesinin ölümünün nedenini paylaştı.

DEDESİNİN VEFAT ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Kadir Ezildi geçtiğimiz ocak ayında dedesi İsmet Kaplan’ın vefatıyla sarsılmıştı. FOX TV’de yayınlanan “En Hamarat Benim” programının sunucusu Ezildi, acı haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 

Anneannesi Gülhanım Kaplan’ı bir yıl önce kaybeden ünlü sunucu bu vefat haberiyle bir kez daha yıkıldı. Sosyal medyada ölüm haberini "Dedemiz İsmet Kaplan hakkın rahmetine kavuşmuştur” sözleriyle duyurdu.

Kadir Ezildi dedesi ile ilgili acı haberi paylaşmıştı! Neden öldüğünü ilk kez açıkladı - 1. Resim

Geçtiğimiz günlerde evlenen ve balayını tamamladıktan sonra eşiyle birlikte memleketi Konya’ya giden Ezildi, Instagram’da takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi.

“HABERLERE DE ÇIKMIŞTI, EVDEKİ BİLGİSAYARIMDA…”

Geçmişe dair görüntüleri izlerken duygularına hakim olamayan Kadir Ezildi, dedesine ait videolara gelen yorumlar üzerine, bugüne dek hiç açıklamadığı detayı ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Bir takipçisinin “Dedeniz neden vefat etti acaba, kalpten mi?” sorusuna cevap veren Kadir Ezildi, dedesinin motosiklet kullandığı sırada trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiğini söyledi. Ezildi, olayın dönemin haberlerine de yansıdığını, ancak görüntülerin yalnızca evdeki bilgisayarda bulunduğunu belirtti.

Kadir Ezildi dedesi ile ilgili acı haberi paylaşmıştı! Neden öldüğünü ilk kez açıkladı - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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