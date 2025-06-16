Ülkeye soktukları mantarla çiftçinin korkulu rüyası oldular! ABD medyası bunu konuşuyor

Çinli iki araştırmacı buğday ve mısır başta olmak üzere tarım ürünlerini hasta eden "fusarium graminearum" adlı mantarı taşıdıkları için gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait biyolojik materyal kaçırmak veya göndermekle suçlanan iki Çinli bilim insanı gözaltında kalmaya devam etmesine karar verildi. Dava Çinli araştırmacılar hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi.

ABD medyası Çinli araştırmacılar Yunqing Jian ve Chengxuan Han hakkında başlatılan davayı konuşuyor.

Chengxuan Han, Wuhan'daki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı Çin'den bir uçakla geldikten sonra Pazar günü Detroit Metropolitan Havaalanı'nda tutuklandı.

Michigan Üniversitesi laboratuvarında bir projeyi tamamlamak üzere bir yıl geçirmeyi planlayan Han, aylar önce laboratuvar çalışanlarına biyolojik materyal göndermekle suçlanıyor.

Fusarium graminearum adlı tarım hastalığı buğday, arpa, mısır ve pirince saldırarak mahvediyor.

Üniversite laboratuvarında çalışan Yunqing Jian ise 2 Haziran'da tutuklandı.

FBI, 2024 yılında Jian ve Liu arasında geçen mesajların, Liu havaalanında yakalanmadan önce Jian'ın laboratuvarda Fusarium graminearum ile ilgilendiğini gösterdiğini söyledi.

Jian'ın avukatları Cuma günü yorum yapmayı reddetti.

Arkadaşı Zunyong Liu, Temmuz 2024'te Detroit Havaalanında sırt çantasında kırmızı bitki materyali bulması üzerine Çin'e geri gönderilmişti.

İNSANLARI DA HASTA EDİYOR

Federal yetkililer şu ana kadar bilim adamlarının mantarı bir yere salmak gibi bir planları olduğunu iddia etmedi.

Fusarium graminearum ABD'de -özellikle doğu ve yukarı orta batıda- yaygın olarak görülüyor ve bilim insanları onlarca yıldır bu mantar üzerinde çalışıyor.

Çiftlik hayvanlarının kusmasına neden olduğu için “vomitoksin” olarak adlandırılan bu mantar, hayvanlarda ve insanlarda ishal, karın ağrısı, baş ağrısı ve ateşe de sebep olabiliyor.

ABD'de araştırmacılar yurtdışından genellikle yabancı bitkileri, hayvanları ve hatta mantar türlerini incelemek üzere getirebilirler, ancak herhangi bir şeyi eyalet veya ülke sınırların ötesine taşımadan önce belirli izinleri almaları gerekir.

Üniversite henüz görevi kötüye kullanmakla suçlamadı. Üniversiteden yapılan açıklamada, “zarar vermeye çalışan, ulusal güvenliği tehdit eden ya da üniversitenin kritik kamu misyonunu baltalayan” her türlü eylemin şiddetle kınandığı belirtildi.