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Haberler > Emlak > Maddi durumu iyi olan çiftlik kurmaya başladı! Tabiat ile iç içe tarım yapılıyor

Maddi durumu iyi olan çiftlik kurmaya başladı! Tabiat ile iç içe tarım yapılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Maddi durumu iyi olan çiftlik kurmaya başladı! Tabiat ile iç içe tarım yapılıyor
Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminin ardından şehir hayatından uzaklaşma arzusu, Türkiye genelinde kırsal yerleşimlere ve üretim odaklı hayat tarzına ilgiyi ciddi şekilde artırdı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Sektör temsilcileri, özellikle büyükşehirlerdeki ekonomik şartlar, artan hayat pahalılığı, stres, gıda güvenliği endişeleri ve tabiat özlemi gibi faktörlerin bu trendi körüklediğini belirtiyor. Hayvancılık yatırımları için ortalama çiftlik fiyatları 5 milyon TL ile 30 milyon TL arasında değişirken; meyve-sebze tarımına yönelik çiftlikler için bu rakamlar 1 milyon TL ile 5 milyon TL arasında değişiyor. Bu rakamlar yalnızca üretim fiyatlarını kapsıyor. 

MARMARA FİYATTA ZİRVEDE

Online ilan platformlarına göre en fazla çiftlik ilanı Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde yer alıyor. İl bazında ise Konya, Balıkesir, Ankara, Bursa ve Manisa ilk sıralarda bulunuyor. Fiyat bazında değerlendirildiğinde Marmara Bölgesi çiftlik fiyatlarının en yüksek olduğu bölge olarak öne çıkıyor; burada fiyatlar 5 milyon TL ile 30 milyon TL arasında değişirken, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde bu aralık 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasında şekilleniyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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