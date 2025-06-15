Gayrimenkulde yapay zekâ dönemi başlıyor! Tarih verildi, pilot şehir İstanbul

Yapay zekâ, birçok alanda olduğu gibi gayrimenkul sektörüne de etki ediyor. Reklam tanıtım ve fiyat belirlemede bu teknolojiden faydalanılıyor. 2026’da devreye girmesi planlanan Değer Bilgi Merkezi, gayrimenkul satışlarının gerçek fiyatlarını yapay zekâ teknolojisi ile belirleyecek. Böylece tapuda milyarlarca liralık vergi kaçağı son bulacak. Hem alıcı hem de satıcı tarafında adil bir pazarlık zemini oluşacak.

NECMİ ÇİÇEKÇİ -Yapay zekâ teknolojisi, finans ve sağlık gibi sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul alanında da köklü değişimlere öncülük ediyor. Emlak değerleme, pazarlama, müşteri ilişkileri ve yatırım analizlerinde yapay zekânın kullanımı hızla yaygınlaşırken, 2026’da hayata geçmesi planlanan “Değer Bilgi Merkezi”projesiyle bu etki daha da derinleşecek. Satış işlemlerinde taşınmazların rayiç bedelinin düşük gösterilmesi, devletin her yıl milyarlarca liralık vergi gelirinden mahrum kalmasına sebep oluyordu. Tapu harcı ve gelir vergisi gibi kalemlerde yaşanan bu büyük kayıp, kayıt dışılığın artmasına ve emlak piyasasında güven problemlerine yol açıyordu. Ancak bu tablo, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının yeni girişimiyle değişikliğe uğrayacak. Bu doğrultuda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Değer Bilgi Merkezi” projesi, yapay zekâ teknolojilerini kullanarak taşınmazların değer tespit sürecine devrim niteliğinde bir yenilik getiriyor. Bu sistem sayesinde konut, arsa, iş yeri gibi bütün taşınmazların piyasa değerleri objektif veriler ışığında belirlenerek, hem vatandaş hem devlet için daha adil bir yapı oluşturulacak.

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VERİLER GÜNCEL OLACAK

Sistemin temel amacı, gayrimenkullerin satış değerlerinin artık gerçeğe uygun şekilde beyan edilmesini sağlamak... Mahalle, sokak ve bina düzeyinde toplanan veriler; satış ilanları, ekspertiz raporları ve geçmiş satış fiyatları gibi kaynaklarla desteklenerek analiz edilecek. Yapay zekâ algoritmaları, bu verileri işleyerek taşınmazın olması gereken ortalama değerini tespit edecek. Bu sistem, özellikle tapu işlemlerinde yapılan düşük bedel beyanlarının önüne geçerek ciddi bir kamu geliri artışı sağlayacak. Gayrimenkul rayiç bedellerinin sistematik şekilde düşük gösterilmesi, yıllardır devletin en büyük vergi kayıplarından biri olarak öne çıkıyordu. Yapay zekâ destekli değerleme ile birlikte artık fiyat manipülasyonları kolaylıkla tespit edilebilecek ve gerçek satış değerine en yakın rakamlar baz alınarak vergi hesaplamaları yapılacak.

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YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ İLK REKLAM BİZİM EVLER'DEN

İstanbul’da planlı şehirleşmenin en başarılı örnekleri arasında yer alan Ispartakule’nin en büyük yatırımcısı İhlas Holding İnşaat Grubu, markalı konut sektörünün bilinirliği en yüksek projeleri arasında yer alan Bizim Evler için hazırladığı yapay zekâ destekli reklam filmiyle sektörde bir ilke imza attı. Yayınlanmaya başlayan yapay zekâ destekli reklam filmiyle gelişen teknoloji ve gayrimenkul sektörü arasında önemli bir köprü kurularak müşteri deneyiminin artırılması hedefleniyor. Bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yapan şirketin yeni projesi için hazırlattığı reklam filminde görsellerden müziğe ve hatta metinlere kadar her aşamasında yapay zekâ kullanımına yer verildi.

PİLOT ŞEHİR İSTANBUL

Proje için belirlenen takvim netleşmiş durumda. 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da pilot olarak başlatılacak sistem, olumlu sonuçların ardından kademeli şekilde ülke geneline yayılacak. 2027 yılının ortasına kadar Türkiye’nin 81 ilinde aktif hâle gelecek bu sistem, gayrimenkul piyasasında dijitalleşmenin lokomotifi olacak. Değer Bilgi Merkezi sayesinde mülk sahipleri, taşınmazlarının gerçek piyasa değerine kolayca ulaşabilecek. Bu durum, hem alıcı hem satıcı tarafında adil pazarlık zemini oluşturacak. Yatırımcılar ise bölge bazlı değer analizlerine ulaşarak daha bilinçli ve güvenli yatırım kararları alabilecek. Yeni sistem yalnızca bireysel kullanıcıları değil, kamuyu da önemli ölçüde etkileyecek. Kamulaştırma, vergi tahsilatı, miras ve boşanma gibi işlemlerde mülk değerinin objektif şekilde belirlenmesi, süreci hızlandıracak ve dava yükünü azaltacak.