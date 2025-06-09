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Teknoloji devi vites yükseltti: Amazon'dan ABD için rekor yapay zeka hamlesi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Teknoloji devi vites yükseltti: Amazon&#039;dan ABD için rekor yapay zeka hamlesi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amazon, yapay zeka ve bulut bilişim alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, ABD Pensilvanya’da gerçekleştireceği 20 milyar dolarlık yeni yatırımla hem teknolojik altyapısını büyütmeyi hem de yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda birden fazla inovasyon kampüsü kurulacak, 1.250 kişiye istihdam sağlanacak ve çeşitli eğitim ile toplum projeleri desteklenecek.

ABD'li teknoloji devi Amazon, Pensilvanya eyaletinde yapay zeka altyapısını genişletmek için 20 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

YAPAY ZEKA İÇİN 20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şirketten yapılan açıklamada, Pensilvanya'da bulut bilişim altyapısını genişletmek ve yapay zeka inovasyonunu ileri taşımak için 20 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu. Yatırımla birden fazla inovasyon kampüsü kurulacağının bilgisi verilen açıklamada, 1.250 istihdam yaratılacağı ve iş gücü geliştirme eğitim programlarıyla yerel toplum projelerinin destekleneceği aktarıldı.

Açıklamada, 2010'dan bu yana Amazon'un Pensilvanya'da 26 milyar dolar yatırım yaptığı belirtilerek, şirketin doğrudan 27 bin kişilik istihdamı desteklediği vurgulandı.

Öte yandan Amazon, geçen hafta da North Carolina eyaletinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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