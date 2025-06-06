Amazon kuryeleri tarihe mi karışıyor? İnsansı robotlar yola çıktı!

Amazon, teslimat sistemini baştan aşağı değiştirecek bir projeye start verdi. Kamyonetlerden “fırlayarak” kapı önlerine paket bırakacak insansı robotlar, ABD’de testlere başladı.

E-ticaret devi Amazon, kuryelerin yerini alabilecek insansı robotlar üzerinde testlere başladı. Şirketin ABD'de 2 milyon dolarlık bütçeyle kurduğu özel bir "insansı test parkı", robotların Rivian marka teslimat minibüslerinden çıkıp paketleri doğrudan kapılara bırakabileceği bir senaryoyu simüle ediyor.

The Information haber sitesine konuşan kaynaklara göre, Amazon bu projede başka firmalar tarafından geliştirilen robot donanımlarını kullanıyor ancak kontrol yazılımını kendi yapay zeka ekibiyle geliştiriyor.

ROBOTLAR KAMYONETTEN "FIRLAYIP" TESLİMAT YAPACAK

San Francisco’daki Amazon ofisinde yer alan test alanı, bir kahve dükkanı büyüklüğünde. Amaç, robotların Amazon’un 20 binin üzerindeki Rivian teslimat minibüsünde seyahat ederek, insana ihtiyaç duymadan teslimat yapabilmesini sağlamak. Hatta bir senaryoda, sürücü başka bir adrese paket bırakırken robot başka bir teslimatı aynı anda gerçekleştirebiliyor.

Amazon, daha önce Agility Robotics tarafından geliştirilen Digit adlı insansı robotları da depolarında test etmişti. Agility CEO’su Peggy Johnson, bu robotların insanların işlerini devralmasına imkan sağladığını ve "robot yönetici" kavramını gündeme taşıdığını belirtmişti.

GERÇEK TESLİMAT SAHALARINA ÇIKACAKLAR

Amazon, test sürecinden sonra robotları sahaya sürmeyi ve gerçek evlere teslimat yapmalarını planlıyor. Şirket daha önce İngiltere'de, kontrolörün görüş alanı dışında insansız drone'larla teslimat yapma izni de almıştı.

ROBOTLAR EVCİL HAYVANLA, ÇOCUKLA BAŞ EDEBİLECEK Mİ?

Edinburgh Üniversitesi Robotik Bölüm Başkanı Prof. Subramanian Ramamoorthy, Amazon’un “son mil teslimatı”na odaklanmasının mantıklı olduğunu söyledi. Ancak robotların karmaşık ev ortamlarında, özellikle evcil hayvanlar ve çocuklarla karşılaştıklarında nasıl davranacağı konusunun halen büyük bir zorluk oluşturduğuna dikkat çekti.