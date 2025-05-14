Amazon'da işe girmek isteyen herkes bu soruyu duydu! Jeff Bezos'un stratejisi şaşırttı

Amazon'da uzunca yıllar yöneticilik yapan Dan Rose, şirketin kurucusu Jeff Bezos'un işe alım mülakatlarında her zaman sorduğu soruyu açıkladı.

Milyonlarca kişinin işe girmek için büyük çaba harcadığı Amazon şu sıralar şirketin kurucusu Jeff Bezos'un mülakat sorusuyla gündemde.

1999-2006 yılları arasında Amazon'da yöneticilik yapan Dan Rose ünlü iş adamının işe alım mülakatlarında "Şanslı bir insan mısın?" sorusunu sorduğunu iddia etti.

Rose, bu sorunun Bezos’un liderlik potansiyelini, alçakgönüllülüğü ve iyimserliği ölçmek için kullandığı özel bir filtreleme yöntemi olduğunu açıkladı.

BEZOS'UN TERCİH ETTİĞİ CEVAP

Rose’a göre Bezos, kendisini şanslı gören ama bu şansı çalışarak değerlendirdiğini ifade eden adaylara öncelik veriyordu.

Bezos için örnek bir cevap şu şekilde olmalıydı:

“Evet, kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu noktaya gelmek için çok çalıştım ama aynı zamanda karşıma çıkan fırsatları iyi değerlendirdim.”

OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLEN CEVAPLAR

Bezos’un olumsuz değerlendirdiği cevaplar ise oldukça net:

“Hayır, hiç şanslı hissetmedim ama başıma gelen kötü şeylerin üstesinden geldim.”

“Hayır, çünkü şansa ihtiyacım olmadı. Zaten herkesten daha zekiyim.”

Dan Rose, bu tür cevapların kibirli ya da karamsar bir kişilik izlenimi bıraktığını ve başarılı bir ekip oyuncusu için uygun olmadığını söylüyor.