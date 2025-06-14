Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev 250 bininci konutun anahtarını Azerbaycan Mahallesi’nde teslim edecek

Asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan Kahramanmaraş merkezdeki Azerbaycan Mahallesi, Azerbaycan hükûmetinin desteği ve TOKİ iş birliğiyle yeniden ayağa kalkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, 250 bininci konutun teslim törenine katılacağı bölge, modern şehirciliğin sembolü oldu.

Kahramanmaraş 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssüydü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ağır yıkıma uğrayan kentte afetin izlerini silmek ve yıkılan hayatları yeniden inşa etmek için seferber oldu. Bugüne kadar kentte 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

YIL SONUNA KADAR BİTECEK

Şehir merkezi ise tarihî çarşıları, simge caddeleri ve mahalleleri ile yeniden ayağa kaldırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ve Azerbaycan hükûmeti iş birliğiyle Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi de yeniden inşa ediliyor. 1.183’ü konut, 1.595’i iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 778 bağımsız bölümün yıl sonuna kadar tamamlanacağı mahallede 1109 konut ve 766 iş yerinin yapımında sona gelindi. 643 konut ve 442 iş yerinin kurası çekildi. Mahallede yine 23 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu’nun inşası tamamlandı.

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3.481 ŞANTİYEDE ÇALIŞMA VAR

Deprem bölgesinde devam eden asrın inşa seferberliği kapsamında 250 bininci konutun teslimi gerçekleştirilecek. Azerbaycan Mahallesi’nde düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak. 11 ilde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7/24 çalışıyor. Yaklaşık 182 bin emekçi, işçi, mimar, mühendis kardeşimizle birlikte bu inşa faaliyetlerini yürütüyoruz. Allah’ın izniyle 11 ilimizde 453 bin hak sahibine ev ve iş yerlerini de yıl sonuna kadar teslim etmiş olacağız” dedi.

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AZERBAYCAN BULVARI, TRABZON CADDESİ VE TARİHÎ KAPALI ÇARŞI YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Bakanlığa bağlı Emlak Konut GYO, Azerbaycan Bulvarı ile Trabzon Caddesi üzerinde 1091’i konut, 330’u iş yeri olmak üzere 1421 bağımsız bölümü inşa ediyor. 3 bölgede inşaatların yarısından fazlası tamamlandı. Kahramanmaraş’ın simgelerinden Tarihî Kapalı Çarşı da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. TOKİ, Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122’si tescilli 140 dükkânın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor.

EBRAR SİTESİ’NİN İNŞASI TAMAMLANDI

Kentte ağır yıkıma uğrayan binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi, Emlak Konut tecrübesiyle yeniden inşa edildi. Önce zemin iyileştirmeleri yapıldı. Bu kapsamda her blokun altında ortalama 100-150 arası zemin iyileştirme kazığı kullanıldı. Kimi bölgelerde 21 metre derine inen bu sistemde 3 bin 870 zemin iyileştirme kazık imalatı yapıldı. Zemin güvenli hâle getirildikten sonra temeller atıldı ve tünel kalıp sistemiyle betonarme imalatları yapıldı. Gece-gündüz vardiyası ile 24 saat esasıyla devam eden inşa çalışmaları 1 yıl içinde tamamlandı. Bölgede 97’si iş yeri, 678’i konut olmak üzere toplam 775 bağımsız bölüm inşa edildi. Yeni yapılan konut ve iş yerleri depremde yakınlarını, evlerini iş yerlerini kaybeden binlerce vatandaşa yeniden umudun kapılarını aralıyor. Sağlam ve modern konutlara kavuşan vatandaşlar yeni bir hayata adım atıyor.