Devletten kiracılara müjdeli haber! İstanbul, Ankara ve İzmir'de ucuza 2+1 kiralık ev

Hükûmet, kira enflasyonunun önüne geçmek için sosyal konut seferberliği başlatacak. TOKİ aracılığıyla yapılacak bu konutlardan belli bir bölümü kiralık olarak projelendirilecek. 2+1 şeklinde üretilecek kiralık konutlar için büyükşehirlere öncelik verilecek.

YÜCEL KAYAOĞLU ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu hafta içinde yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun ana gündem maddelerinden biri de kira enflasyonu ve konut arzını artırmaya yönelik tedbirler olmuştu.

Edinilen bilgelere göre bu toplantıda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin tespitlerinde, kira enflasyonunun diğer kalemlerdeki enflasyon oranında azalmadığına vurgu yapıldı.

Geçmişte kiralara uygulanan yüzde 25 artış sınırının, bugün ‘Aradaki açığın kapatılmak’ istenmesine sebep olduğu ve bunun yansıması olarak da kira enflasyonundaki yavaşlamanın istenilen seviyeye ulaşmadığı belirtildi. Deprem yükü nedeniyle yeni projelerin başlatılmasında sıkıntı olduğu, ancak önümüzdeki yıl bu yükün azalacağı ve yeni projelere ağırlık verilerek, konut arzında artış yaşanacağına dikkat çekildi.

PROJENİN BİR BÖLÜMÜ KİRALIK OLACAK

Kira enflasyonunun düşürülmesi için alınacak tedbirler de masaya yatırıldı. Bu kapsamda, TOKİ aracılığıyla önümüzdeki yıl büyükşehirlerden başlamak üzere bir sosyal konut seferberliği başlatılması gündeme geldi.

Yapılacak bu konutlardan belli bir bölümü kiralık olarak projelendirilecek.

Örneğin 500 konutluk bir sosyal konut projesinde 150 konut kiralık olarak belirlenecek. 2+1 şeklinde üretilecek kiralık konutlar için büyükşehirlere öncelik verilecek. Proje kapsamında yapılacak konutlar yeni evli çiftler, engelliler ve düşük gelir grubunda olanlara kiralanacak. Projenin İstanbul’dan başlatılarak Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlere yaygınlaştırılması planlanıyor.