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Kiralık dairelerine gizli kamera koymuştu! Skandalda yeni bir gelişme daha yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kiralık dairelerine gizli kamera koymuştu! Skandalda yeni bir gelişme daha yaşandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de kiraladığı günlük dairelere gizli kameralar yerleştirerek müşterilerinin mahrem görüntülerini izleyip kaydeden şahıs tutuklanmıştı. Özellikle kız öğrencileri hedef alan şahısla ilgili şikayetçi sayısı 6'ya yükseldi.

Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6423. Sokak'ta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi. Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti.

MAHREM GÖRÜNTÜLER BULUNDU

Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi. Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi.

Kiralık dairelerine gizli kamera koymuştu! Skandalda yeni bir gelişme daha yaşandı - 1. Resim

TUTUKLANDI

Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖZELLİKLE KIZ ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALMIŞ

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat F., yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti. Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı. Murat F.'ye ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle "kız öğrenciye" diye belirtmesi dikkat çekti. Sosyal medyada Murat F.'den şikayetçi olunması için birçok kişi tarafından çağrı yapıldı.

Kiralık dairelerine gizli kamera koymuştu! Skandalda yeni bir gelişme daha yaşandı - 2. Resim

ŞİKAYETÇİ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa F.’nin oğlu H.B.F.’nin (20) de ifadesine başvuruldu. H.B.F., ifadesinde gizli kameralardan haberinin olmadığını, kendisinin de gizli kameralı apart dairelerini zaman zaman kullandığını söylediği öğrenildi.

Murat F.’den şikayetçi mağdur sayısı ise 6’ya yükseldi. Görüntüleri inceleyen ekiplerin mağdurları tespit edilerek Murat F.’den şikayetçi olup, olmayacaklarının sorulacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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