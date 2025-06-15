İnşaat malzemesi ihracatı yükseliyor! Yıllık rakam 30 milyar dolara dayandı

Türkiye İMSAD verilerine göre, inşaat malzemesi sanayi ihracatı 2025 yılı nisan ayında 2,41 milyar dolar oldu. Miktar bazında ihracat ise 4,10 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - İhracat birim fiyatı ise 0,59 dolar/kg olarak hesaplandı. Bu seviye, Mart 2025’in altında kalsa da geçen yılın nisan ayı ile aynı düzeyde gerçekleşti. 2025 Nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış (son 12 aylık) ihracat 29,58 milyar dolara yükselirken, miktar bazında 46,98 milyon tona ulaştı. Öte yandan sektör tarafından beklenen inşaat maliyet endeksi verileri açıkladı.

MALİYETLER ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,67 artış gösterirken bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 22,69 artış gösterdi. Söz konusu verilere göre bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,01 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,07 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki senenin aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,00 artış gösterdi, işçilik endeksi yüzde 31,82 artış gösterdi.



