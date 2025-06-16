Sezon finali olay oldu! Teşkilat dizisinde şaşırtan veda: Başrol oyuncusu ayrıldı

TRT1’in beş sezondur ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, çarpıcı sezon finaliyle gündemde. ‘Kraliçe Kate’ karakterinin ölümü sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, karakteri canlandıran Tuvana Türkay’dan veda paylaşımı geldi.

TRT 1 ekranlarında beş sezondur yayınlanan Teşkilat dizisi, günlerdir gündemden düşmüyor. Kadrosunda Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Aybüke Pusat, Çağlar Ertuğrul ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı dizi, sezon finaliyle büyük ses getirdi.

Bir süre önce başrol oyuncusu Aybüke Pusat, bir boykot çağrısına destek vermiş, ardından TRT tarafından diziden çıkarılmıştı. Bu gelişme uzun süre kamuoyunda konuşulmuştu.

Sezon arasına giren Teşkilat, final bölümüyle izleyiciyi şaşırttı. Tuvana Türkay’ın canlandırdığı ‘Kraliçe Kate’ karakterinin kurşun yağmuruna tutulduğu sahne, “Kate diziye veda mı etti?” sorusunu gündeme getirdi. Kraliçe Kate’in ölümüyle birlikte Tuvana Türkay da diziye veda etti.

TUVANA TÜRKAY TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Final sahnesinde Altay karakteri, maskesini çıkararak Kraliçe Kate’i önce kalbinden, ardından başından vurarak etkisiz hâle getirdi. Bu çarpıcı sahneyle birlikte karakteri canlandıran Tuvana Türkay, diziden ayrılmış oldu.

Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etti. Duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi: