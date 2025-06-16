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Sezon finali olay oldu! Teşkilat dizisinde şaşırtan veda: Başrol oyuncusu ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sezon finali olay oldu! Teşkilat dizisinde şaşırtan veda: Başrol oyuncusu ayrıldı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT1’in beş sezondur ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, çarpıcı sezon finaliyle gündemde. ‘Kraliçe Kate’ karakterinin ölümü sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, karakteri canlandıran Tuvana Türkay’dan veda paylaşımı geldi.

TRT 1 ekranlarında beş sezondur yayınlanan Teşkilat dizisi, günlerdir gündemden düşmüyor. Kadrosunda Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Aybüke Pusat, Çağlar Ertuğrul ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı dizi, sezon finaliyle büyük ses getirdi.

Sezon finali olay oldu! Teşkilat dizisinde şaşırtan veda: Başrol oyuncusu ayrıldı - 1. Resim

Bir süre önce başrol oyuncusu Aybüke Pusat, bir boykot çağrısına destek vermiş, ardından TRT tarafından diziden çıkarılmıştı. Bu gelişme uzun süre kamuoyunda konuşulmuştu.

Sezon finali olay oldu! Teşkilat dizisinde şaşırtan veda: Başrol oyuncusu ayrıldı - 2. Resim

Sezon arasına giren Teşkilat, final bölümüyle izleyiciyi şaşırttı. Tuvana Türkay’ın canlandırdığı ‘Kraliçe Kate’ karakterinin kurşun yağmuruna tutulduğu sahne, “Kate diziye veda mı etti?” sorusunu gündeme getirdi. Kraliçe Kate’in ölümüyle birlikte Tuvana Türkay da diziye veda etti.

Sezon finali olay oldu! Teşkilat dizisinde şaşırtan veda: Başrol oyuncusu ayrıldı - 3. Resim

TUVANA TÜRKAY TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Final sahnesinde Altay karakteri, maskesini çıkararak Kraliçe Kate’i önce kalbinden, ardından başından vurarak etkisiz hâle getirdi. Bu çarpıcı sahneyle birlikte karakteri canlandıran Tuvana Türkay, diziden ayrılmış oldu.

Sezon finali olay oldu! Teşkilat dizisinde şaşırtan veda: Başrol oyuncusu ayrıldı - 4. Resim

Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etti. Duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Canım Teşkilat izleyicileri, hepinizin mesajlarını tek tek okumaya çalışıyorum ama o kadar çok sevgi, o kadar güzel söz var ki… Gerçekten yetişemiyorum. Her birinizin içtenliği kalbime dokundu, gözlerim dolu dolu okuyorum. Bu sevgi ve sahiplenme için asıl ben size teşekkür ederim. Güzel sözleriniz başımın üstünde. Lütfen üzülmeyin, beni de üzmeyin… Bu bir veda değil, sadece bir durak. Eminim başka projelerde yeniden buluşacağız. Koca bir sezon boyunca Kraliçe’ye sabırla katlandığınız, sevgiyle kabul ettiğiniz ve yoldaşlık ettiğiniz için minnettarım. Hepinizi kalpten seviyorum."

Sezon finali olay oldu! Teşkilat dizisinde şaşırtan veda: Başrol oyuncusu ayrıldı - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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