Burak Dakak kimdir, kaç yaşında? Aile Saadeti dizisi Murat karakteri

Aile Saadeti dizisinde Murat rolünü canlandıran oyuncu dikkat çekti. Yaz sezonunda ekranda yerini alan dizide Murat karakterini oynayan Burak Dakak oynadığı diziler, evli olup olmadığı ve oyunculuk kariyeri dikkat çekiyor.

Genç yetenekler arasında sayılan Burak Dakak, “Ezel”den “Çukur”a, “Güzel Günler”den “Aile Saadeti”ne uzanan kariyeriyle Türk dizi sektörünün en dikkat çeken isimlerinden biri. 16 Haziran'da ATV’de başlayan “Aile Saadeti” dizisindeki Murat rolüyle yeniden gündemde olan Dakak, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla konuşuluyor.

BURAK DAKAK KİMDİR?

Burak Dakak, 8 Haziran 1998’de Ankara’da doğdu. Oyunculuk kariyerine ise 10 yaşında başladı. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Tiyatro Bölümü mezunu olan Dakak, 2009’da “Ezel”deki Mert rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Genç yaşlarda “Çukur”, “Muhteşem Yüzyıl Kösem” ve “Güzel Günler” gibi önemli yapımlarda yer alarak adını duyurdu ve tecrübe edindi. Son yıllarda tiyatro sahnesinde de boy gösteren oyuncu, 2023’te “Aydınlıkevler” adlı oyununda rol aldı.

AİLE SAADETİ MURAT KİM, GERÇEK ADI NE?

“Aile Saadeti” dizisinde Murat karakterini Burak Dakak canlandırıyor. Murat, anneannesi Salime (Zerrin Sümer) tarafından büyütüldü. Zeki ama başına buyruk bir genç olarak hikayede yer alan Murat, kumar borçları nedeniyle tefecilerden kaçarken kendini Saadet Hanım’ın miras bıraktığı konağın içinde buluyor. Konakta tanıştığı Gönül'le olan hikayenin nasıl ilerleyeceği takip ediliyor.

BURAK DAKAK OYNADIĞI DİZİLER

2009 Geniş Aile

2009-2010 Ezel

2014 Benim Adım Gültepe

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz

2018 Diriliş Ertuğrul

2018-2019 Çukur

2022-2023 Güzel Günler

BURAK DAKAK EVLİ Mİ?

Burak Dakak, 2023’te oyuncu Leyla Tanlar ile nişanlandı ancak çift henüz evlenmedi. İkili, “Güzel Günler” dizisinin setinde tanışarak nişanlandı.