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Aile Saadeti dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, başroller kim?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aile Saadeti dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, başroller kim?
ATV, Komedi, Dram, Aile, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz sezonunda ekrana gelen yeni dizi Aile Saadeti, birbirini tanımayan üç akraba ailenin aynı evde buluşmasıyla başlayan kahkaha dolu hikayeyi anlatıyor. Başrollerinde Burak Dakak ve Buse Meral yer alırken Aile Saadeti dizisi oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor.

ATV’nin yaz ekranını ısıtacak dizisi Aile Saadeti, kahkaha ve duygu dolu hikayesiyle 16 Haziran Pazartesi akşamı başlıyor. Aile Saadeti dizisi oyuncu kadrosu, konusu ve Aile Saadeti dizisi oyuncuları araştırılıyor. 

AİLE SAADETİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Aile Saadeti dizisi hakkında oyuncu kadrosunda Burak Dakak, Buse Meral, Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Suat Sungur ve Zerrin Sümer gibi isimler yer alıyor. Yüzyıllık bir konakta geçen hikayede, üç farklı ailenin yolları kesişir. Saadet Hanım'ın mirası etrafında toplanan ve akraba olduklarından habersiz üç ailenin hikayesi oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyiciyi etkisi altına aldı. 

Aile Saadeti dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, başroller kim? - 1. Resim

AİLE SAADETİ DİZİSİ KONUSU NE?

Burak Aksak'ın orijinal senaryosu ve Selçuk Aydemir'in yönetmenliğinde hayata geçirilen dizi komedi ve duygu dolu bir hikayeyi anlatıyor. 

Aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağları gibi temalar Saadet Hanım'ın Konağı'nda geçen olaylar üzerinden işleniyor.

Geçmişin yükleri ve yarım kalmış duygularıyla konağa yerleşen karakterler, aynı çatı altında kalarak bir arada olmayı öğreniyor. 

Aile Saadeti dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, başroller kim? - 2. Resim

AİLE SAADETİ DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrol oyuncuları Burak Dakak ve Buse Meral olarak açıklandı. Murat karakterini canlandıran Burak Dakak, anneannesi Salime tarafından büyütülen zeki ve becerikli bir genç. Kumar borcunu ödemek için tefecilerden kaçarken hayatı bir oyun olarak görür. Yaptığı hatalardan ders çıkarmayan Murat, sürekli hayatı sorgular. Konağa taşınmasıyla Gönül'e hissettiği duygular ve geçmiş peşini bırakmaz. 

Buse Meral'ın canlandırdığı Gönül karakteri ise konağı sahibi Saadet Hanım'ın ölümünden sonra kalacak başka bir yeri olmadığı için geçici olarak konakta kalır. Burada Murat ile tanışır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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