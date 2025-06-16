Aile Saadeti dizisi konak nerede, hangi semtte? Dizinin çekim yerleri

ATV’nin yeni hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, 16 Haziran Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor. Burak Aksak’ın senaryosu ve Selçuk Aydemir’in yönetmenliğiyle, tarihi bir konakta bir araya gelen üç akraba ailenin kahkaha ve duygu dolu hikayesi ekranlara geliyor. Aile Saadeti dizisi konak nerede, hangi semtte merak edilirken dizinin çekimlerinin yapıldığı yer konuşuluyor

ATV’nin yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan dizisi Aile Saadeti, birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir konağın çatısı altında kesişen yollarını sıcacık bir hikayeyle anlatıyor. Aile Saadeti dizisi konak nerede, hangi semtte ve Aile Saadeti dizisi nerede çekiliyor soruları hız kazandı.

AİLE SAADETİ DİZİSİ KONAK NEREDE, HANGİ SEMTTE?

“Aile Saadeti” dizisinin hikayesi, İstanbul’un tarihi dokusunu yansıtan konağın Üsküdar Küçük Çamlıca veya Beykoz'da yer aldığı düşünülüyor. Çekimlerin büyük kısmı, konakta yapılırken dizinin nostaljik ve sıcak atmosferini güçlendiren en önemli mekanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Beykoz ve Küçük Çamlıca İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Boğaz’a yakın konumuyla hem doğal güzellikleri hem de tarihi yapılarıyla dizi çekimleri için sıkça tercih edilen bir bölge.

AİLE SAADETİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

“Aile Saadeti” dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’da, özellikle Beykoz’da ve çevresinde gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra, dizinin bazı sahneleri İstanbul’un Üsküdar, Küçük Çamlıca ve Boğaz manzaralı mekanları gibi farklı semtlerinde çekiliyor.

AİLE SAADETİ DİZİSİ KONAK GERÇEKTE VAR MI?

Aile Saadeti dizisinde kullanılan konak gerçek bir yapı. İstanbul’un Beykoz veya Küçük Çamlıca ilçesinde yer alan restore edilmiş bir Osmanlı konağı olarak biliniyor. Bu konak, daha önce çeşitli dizi ve sinema projelerine ev sahipliği yapmıştı. 19. yüzyıl mimarisini yansıtan tarihi köşk, Saadet Hanım'ın mirası etrafında dönen olayları anlatıyor.