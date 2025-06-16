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170 bin TL detayı gündem olmuştu! Oyuncu Elçin Sangu hakkında suç duyurusu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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170 bin TL detayı gündem olmuştu! Oyuncu Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Elçin Sangu ile davalık olduğu mimar Abdullah Celal Erol arasındaki gerilim tırmanıyor. Erol, bu kez Sangu hakkında 'dolandırıcılık', 'evrakta sahtecilik' ve 'adli makamları yanıltma' suçlamalarıyla savcılığa başvurdu.

Oyuncu Elçin Sangu ile evinin dekorasyonunu üstlenen mimarlık şirketinin sahibi Abdullah Celal Erol arasındaki hukuk mücadelesi devam ediyor.

170 bin TL detayı gündem olmuştu! Oyuncu Elçin Sangu hakkında suç duyurusu - 1. Resim

Erol, 2022 yılında Sangu’ya alacak davası açmasının ardından bu kez de “dolandırıcılık”, “resmî belgede sahtecilik” ve “adli makamları yanıltma” iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

170 bin TL detayı gündem olmuştu! Oyuncu Elçin Sangu hakkında suç duyurusu - 2. Resim

Taraflar arasındaki gerilim Sangu’nun arkadaşı Yunus Özdiken’e de sıçradı. Erol, Özdiken hakkında da “tehdit” ve “hakaret” gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

170 bin TL detayı gündem olmuştu! Oyuncu Elçin Sangu hakkında suç duyurusu - 3. Resim

Habertürk'ün haberine göre, Abdullah Celal Erol; "Oyuncu Elçin Sangu hakkında dolandırıcılık, arkadaşı Yunus Özdiken hakkında tehdit ve hakaret suçlamalarına karşı İstanbul adliyesinde suç duyurusunda bulunduk. Avukatları Mesut Kılıç hakkında ise bağlı bulunduğu 'İstanbul barosu disiplin kuruluna' şikâyette bulunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

170 bin TL detayı gündem olmuştu! Oyuncu Elçin Sangu hakkında suç duyurusu - 4. Resim

NELER OLMUŞTU?

Elçin Sangu, Beykoz’daki villasının tadilatı nedeniyle iki yıl önce anlaşma yaptığı firmayla ödeme krizi yaşamıştı. Sangu'nun, 2023'te yaklaşık 400 bin TL tutarındaki yenileme çalışmasının 170 bin TL'sini ödemediği iddia edilmişti.

Elçin Sangu
Elçin Sangu

O dönem, tadilatı üstlenen firmanın sahibi Abdullah Celal Erol, yazılı sözleşme yapılmadığını, süreç boyunca sürekli ek talepler geldiğini ve ödemelerin geciktiğini belirterek önce icra takibi başlatmış, ardından da İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açmıştı.

170 bin TL detayı gündem olmuştu! Oyuncu Elçin Sangu hakkında suç duyurusu - 6. Resim

Elçin Sangu cephesinden ise uzlaşma adımı gelmişti. Oyuncunun avukatları, anlaşmazlığı çözmek amacıyla firmaya ödeme teklifinde bulunmuştu. Yaşananlarla ilgili konuşan Yunus Özdiken ise sert açıklamalarda bulunarak; "Evimize faydadan çok zarar verdiler. Üstelik bizi; 'basına veririz' diyerek tehdit ettiler. Bu nedenle koruma kararı aldık. Manipülasyon yapıyorlar. Prensip sahibi insanlarız, kimsenin hakkını bizde bırakmayız" demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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