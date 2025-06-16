Gökmen Kasabalı şaşırtan kararla İstanbul’u bıraktı, 27 bin TL’ye köy evi yaptı! Şimdi doğa ile iç içe yaşıyor...

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kurtlar Vadisi’ gibi dizilerle tanınan oyuncu Gökmen Kasabalı, şehir hayatını bırakıp çocukluğunun geçtiği köye döndü. Kasabalı, kendi elleriyle yaptığı evde ailesiyle doğayla iç içe huzurlu bir hayat sürdürüyor. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, “Evi kredi çekerek inşa ettim” ifadelerini kullandı.

‘Diriliş Ertuğrul’, ‘Elde Var Hayat’, ‘Sarı Zeybek’ ve ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Gökmen Kasabalı, pandemi döneminde hayatında radikal bir değişikliğe imza attı.

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İstanbul’un karmaşasından uzaklaşarak, çocukluğunun geçtiği köyde kendi elleriyle inşa ettiği evde ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. MuratCA kanalına konuk olduğu programda yeni hayatını anlatan Kasabalı, köyde sıfırdan başladığı ev inşaatında yaşadığı zorlukları ve süreci içtenlikle paylaştı.

"ANNEM VE BABAM ŞEHİRDE YAŞAMASIN"

“Annem ve babam şehirde yaşamasın” diye böyle bir karar aldığını söyleyen Kasabalı, evin planlarını kendi çizdiğini ve maddi sıkıntılardan dolayı kredi çekerek 6 ay boyunca tek başına çalıştığını söyledi.

Duvarlardan boyaya, parke döşemeden iç tasarıma kadar birçok işi kendi elleriyle tamamlayan oyuncu, evin alt katının yapım maliyetinin sadece 27 bin TL olduğunu belirtti.

ÜNLÜ OYUNCU DOĞA İLE İÇ İÇE YAŞIYOR

Bugün ailesiyle birlikte doğayla iç içe, huzurlu ve üretken bir hayat süren oyuncunun evinde, el yapımı ahşap aksesuarlar ve meyve ağaçlarıyla dolu geniş bir bahçe bulunuyor. Tavuk besleyen Kasabalı, günlük yumurtalarını da kendi topluyor.

Doğanın önemine değinen Gökmen Kasabalı, “Doğanın kalbinde olmadığınız sürece hayatın öğretisini öğrenmeniz mümkün değil” sözleriyle köy hayatının ona kattıklarını özetledi.

Ayrıca, yaklaşık 8 aydır köyde olduğunu belirten Kasabalı, “Bir şeyi istediğinizde başarabilirsiniz. Hiç param yoktu, zor bir dönemdeydim ama pes etmedim” diye konuştu.