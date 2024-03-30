ABD Gazze’ye yardım, İsrail’e silah gönderiyor

Gazze'nin bin mil doğusunda, Katar'ın El Udeid hava üssünde ABD’nin 18. yardım uçağı Gazze’ye yiyecek göndermek üzere yükleniyor. Diğer yandan ABD, 1800 MK-84 bomba ve 500 MK-82 bomba bulunan yeni silah paketini İsrail'e gönderecek.

Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yardım uçaklarının ardından ABD’nin yardım uçağı da Gazze’ye yardım için yola çıkmak üzere hazırlanıyor. Kuşatma altındaki savaş bölgesine 40,000 hazır yemek bırakmak için Doha'dan altı saatlik bir gidiş-dönüş yolculuğu yapmaları gerekiyor. Yardımın teslim edilmesinden sorumlu görev komutanı Binbaşı Boone, “Paraşütler aracılığıyla yiyecek paketlerini aşağıya bırakıyoruz. Diğer yardım ulaştırma yöntemlerine göre daha maliyetli bu yöntemin kontrol edilmesi de daha zor. Yardım yere ulaştığında organize bir şekilde dağıtılmadığı için riskler daha da artıyor. Bu hafta başlarında 12 kişi denize düşen yardım paketlerini almaya çalışırken boğuldu. Altı kişinin de kolilere ulaşmak için yaşanan izdihamda ezildiği bildirildi. Gazzelilere paraşütü görmeleri ve yoldan çekilmeleri için daha fazla zaman tanımak amacıyla daha yavaş düşen bir paraşüt kullanıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Filistin’de savaşın başladığı günden beri yardımını kesmeyen ve her yıl müttefiki İsrail’e 3.8 milyar dolar askeri yardımda bulunan ABD, Gazze sahiline insani yardımları ulaştırmak amacıyla yapımı 60 günü bulacak bir geçici liman inşa edeceğini de duyurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ABD'nin bu sayede Gazze'ye günlük 2 milyon öğün yardım sağlanacağını açıklamıştı.

Ancak Filistinliler, ABD'nin, Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla yardım ulaştırmak için inşa edilen bu iskeleyi "işgal limanı" olarak niteliyor. Filistin Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed Iştiyye Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Gazze kıyısında inşa edilmekte olan limanın, şehit naaşlarıyla dolu, yıkılmış bina kalıntılarından yapılıyor olması mantıklı mı? Bu, ölüm kokan bir iskeleden ibarettir." ifadesini kullandı.

İSRAİL'E F-35 SATIŞINA ONAY VERİLDİ

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü Binbaşı Ryan DeCamp'a Gazze'deki açlık krizine yönelik en iyi yaklaşımın yardım atışı olup olmadığı sorulduğunda "Mükemmel bir çözüm değil. Sahada gıdaya ihtiyaç duyan iki milyondan fazla insan olduğunu biliyoruz. Biz de on binlerce yemek bırakıyoruz. Kovada bir damla gibi mi geliyor? Belki biraz ama eğer sahada bu yardımlardan bir kısmını alan bir aileyseniz, hayat kurtarıcı olabilir" cevabını verdi.

Binbaşı Boone, "Eğer insanlar açlıktan ölüyorsa, şu anda yapabileceğimizin en iyisi insanlara yiyecek ulaştırmak" dedi. Öte yandan, ABD yönetimi kamuoyuna açıklamadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışına onay verdi. 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bombanın da gönderilmesi için de işlemlere başlandı.

Uluslararası Adalet Divanı Gazze'de kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunmuş ve İsrail'e derhal "engelsiz" yardım akışını sağlaması talimatını vermişti. İsrail ise hem kıtlık değerlendirmesini hem de BM mahkeme kararını reddederek yardımı engellediği yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu söyledi. Hamas'ı yardımları çalmakla suçladı.