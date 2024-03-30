Erdoğan: İstanbul'u bavul bavul yağmalıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göngören'de katıldığı mitingde, hem İBB yönetimine tepki göstererek 'para sayma krizi' üzerinden eleştirilerde bulundu. 'İstanbul'u bavul bavul yağmaladılar' diyen Erdoğan, "İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil, başka sıfatlar için. İstanbul şu anki yönetime kırgın" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde konuştu. Burada CHP'deki para sayma krizini işaret eden Erdoğan İBB yönetimine tepki gösterdi.

İstanbul'un depreme hazırlıksız olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı, kentin mevcut yönetime kırgın olduğunu söyledi. Erdoğan sözlerine "Bu şehrin ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil. İstanbul ikinci iş ek iş yarı zamanlı iş olarak yönetilecek şehir değil. İstanbul'u atlama taşı değil bir sevgili gözüyle bakacaksınız. Kader sizin yolunuzu nereye çıkarır o ayrı mesele. İstanbul'u böyle kucaklamak, adamak mecburiyetindesiniz" ifadeleriyle devam edip "Şehrin kaynaklarını sizler için harcamak yerine bavul bavul yağmalayıp başka ihtirasların finansmanında kullanıyorlar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Deprem kapımızı çalmadan, İstanbulumuzu depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Deprem tehdidini yok sayamayız. Deprem konusuna siyaset üstü bakmamız gerekiyor.

'İSTANBUL KIRGIN'

İstanbul ihmali, gevşekliği, umursamazlığı kaldıramaz. Son beş yılda bu hakikati bir kez daha gördük. İstanbul bu zihniyetin elinde harap oldu. Başka sıfatlar için ülkeyi dolaşmak değil. Bu şehrin ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil. İstanbul ikinci iş ek iş yarı zamanlı iş olarak yönetilecek şehir değil. İstanbul'u atlama taşı değil bir sevgili gözüyle bakacaksınız. Kader sizin yolunuzu nereye çıkarır o ayrı mesele. İstanbul'u böyle kucaklamak, adamak mecburiyetindesiniz.

Bu şehr-i İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil, başka sıfatlar için ülkeyi dolaşmak hiç değil.

İstanbul, depreme hazırlığının geciktirilmesi sebebiyle şu andaki yönetime kırgın, trafiğinin durma noktasına gelmesiyle küskündür.

'ŞEHRİ BAVUL BAVUL YAĞMALADILAR'

Şehrin kaynaklarını sizler için harcamak yerine bavul bavul yağmalayıp başka ihtirasların finansmanında kullanıyorlar. Tüm bunlarla beraber seçime hazırlanıyorlar. Haftalardır vatandaş ortaya saçılan görüntüleri konuşuyor, CHP tarafından bir Allah'ın kulu çıkıp açıklama yapmıyor, yapamıyor. Cep telefonuyla banka uygulamasına girip 30 saniyede yapabilecekleri basit işlem için neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklayamıyorlar. İstanbul'u bu hale düşürenler utansın.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A TEPKİ

Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarının kazanımlarını en iyi sizler biliyorsunuz. Bu günler güllük gülistanlık geçmedi. Milletimizin desteği sayesinde hepsinin üstesinden geldik. Mayıs ayı seçimlerinde ülkede oluşturdukları havayı hatırlıyorsunuz değil mi? Altılı masada olanlar neye çalışıyorlardı? Cumhurbaşkanı olacağız. Hiçbiri seçilebildi mi?

Şu anda hepsi parlamentonun dışında. Belediyelerde benzeri hava estirmenin peşindeler. Milletin sandıktan çıkan iradesine elbette saygılıyız. Hiç kimsenin şehirlerin 5 yılının daha çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz. Verdikleri sözlerin çoğunu sonradan hatırlamaz oldular. Sosyal medyaya TV reklamlarına bakarsanız İstanbul'u yeni baştan inşa etmişler sanırsınız. Bu şehirde yaşayan herkes biliyor ki, yapılan kayda değer iş olmadığı gibi devraldıkları işleri bile becerememişlerdir.

Şayet seçim yabancı ajansların göz boyayan kampanyalarıyla kazanılsaydı, geçmişten beri bu ülkede iktidardan hiç düşmeyecek olanlar vardı.