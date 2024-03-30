Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a: Böyle acemilik olur mu, matematik de bilmiyor

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti'ye katılmıştı. Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan bu transfere "Biz 260 bin memleket evladına rozet taktık" diye tepki göstermişti. Bugün bu açıklamaya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin 11 milyon 500 bin üyemiz var. Böyle acemilik olur mu? Söylediği şeye bak... Bu demek ki matematik de bilmiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gençlerle buluştu.

SUAT PAMUKÇU AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Erdoğan, burada Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'nun, AK Parti'ye katılması sonrası yaşanan gelişmelere değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pamukçu'nun rozetini takmış ve Yeniden Refah lideri Erbakan da "Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık" demişti.

"MATEMATİK DE BİLMİYOR"

Bugün bu sözlere cevap veren Erdoğan, "Senin 250 bin üyen var da AK Parti'nin üye sayısından haberin var mı. 11 milyon 500 bin üyemiz var. Böyle acemilik olur mu? Söylediği şeye bak... Bu demek ki matematik de bilmiyor. Türkiye'de üye sayısı itibarıyla bizimle aşık edecek bir parti yok. Hepsini topla çuvala koy, bir AK Parti etmezler." ifadelerini kullandı.