YRP İstanbul adayı çekilecek mi? Fatih Erbakan 3 şart koşmuştu

31 Mart yerel seçimine saatler kala siyaset gündeminde hareketlilik hızla artıyor. Liderlerden seçim öncesi açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. İstanbul’da Mehmet Altınöz’ü aday gösteren Yeniden Refah Partisi’nde adayın geri çekileceği yönünde iddialar dile getiriliyordu. Son olarak YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın açıklamaları ile birlikte YRP İstanbul adayı çekildi mi, çekilecek mi soruları gündem oldu. Peki, Mehmet Altınöz adaylıktan çekilecek mi? İşte detaylar…

Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı çekilecek mi? Yerel seçime saatler YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını çekmeye hazır olduklarını söyledi. Ancak Erbakan’ın 3 şartı var. İşte Fatih Erbakan’ın şartları ve açıklamaları!

YRP İSTANBUL ADAYI ÇEKİLECEK Mİ?

Seçime iki gün kala Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını çekmeye hazır olduklarını söyledi. Fatih Erbakan, AK Parti'ye 3 şart sundu.

Erbakan, “Biz milli görüş olarak hiçbir yerde birisine kazandırmak ya da kaybettirmek için seçime girmiyoruz. İktidar şimdi ilan etsin desin ki ben İsrail’le ticareti sonlandırdım, ikincisi İsrail’i İran füzelerine karşı korumak üzere Malatya Kürecik’te kurulan radar üssünü kapatıyorum. Üçüncüsü emekli maaşlarını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkardığını açıklasın, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız.” dedi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ ADAYLARINI ÇEKECEK Mİ?

Erbakan, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Dün de Hatay’da bulunduk. Oradan meşhur trollere seslendik. Gece gündüz, ‘Yeniden Refah birilerine kazandıracak, onun için adayını çeksin. İstanbul’da da çeksin’ diyorlar. Biz Milli Görüş olarak hiçbir yerde birisine kazandırmak ya da kaybettirmek için seçime girmiyoruz. İstanbul’da ahlaklı belediyeciliği başlatmak için seçimlere giriyoruz. Heykelci ve rantçı belediyecilikten Sultan Fatih’in şehrini koruyarak ahlaklı belediyecilik dönemini başlatmak istiyoruz. Merhum Erbakan hocamızın 42 yıllık siyasi hayatında herhangi bir yerde bir başka partinin adayı kazansın diye adayını çektiğini gördünüz mu? Böyle bir şey mümkün mü? Hatta Erbakan hocamız diyordu ki 'Bir beldede bir şehirde iki tane milli görüşçü varsa birisi aday olacak diğeri de ona oy verecek. Yine de Milli Görüş orada seçime girecek' diyordu. Bu gerçekler ortada iken ileri geri konuşuyorlar” dedi.