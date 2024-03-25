Rozetini Erdoğan takmıştı... Suat Pamukçu YRP'den neden ayrıldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde rozetini taktığı AK Parti İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, neden Yeniden Refah Partisi'nden ayrıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 650 bin seçmenin katıldığı AK Parti'nin “Yeniden Büyük İstanbul” mitinginde Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Suat Pamukçu'ya rozetini takmıştı. YRP'nin Cumhur İttifakı'ndan ayrılmasına vurgu yapan Pamukçu, "YRP'yi kurarken 'Saadet Partisi gibi olmayalım' dedik. Ama son zamanlarda uzaklaştık. Erbakan Hoca İmamoğlu'nun seçilmesini asla istemezdi" dedi.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün TGRT Haber'de sunduğu Medya Kritik programına konuk olan AK Parti İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu şu ifadeleri kullandı:

ERBAKAN HOCA İMAMOĞU'NUN SEÇİLMESİNİ ASLA İSTEMEZDİ

"İstanbul'da iş birliği yapılmadığı için ayrıldığımı söyleyebilirim. Ayrılış dilekçemde de 'partinin ilkelerinden uzaklaşması' olarak yazdım. Erbakan Hoca'da bakılması gereken en önemli özelliği siyasetidir. Erbakan Hoca, Türkiye'de bir daha CHP iktidar olmasın diye çalışmıştır. Erbakan Hoca İmamoğlu'nun seçilmesini asla istemezdi. Erbakan 'Ne zaman ki Ayasofya ibadete açılırsa bilin ki hak iktidardadır' derdi. CHP 50 yıldır yüzde 25'te takılıp kaldı.

YRP SAADET PARTİSİ GİBİ OLMASIN DEDİK AMA...

Erbakan Hoca öldükten sonra Saadet Partisi onun ilkelerini devam ettiremedi. Hocamızın prensiplerini uygulamadı ve bu yüzden Yeniden Refah Partisi kuruldu. YRP'yi kurarken 'Saadet Partisi gibi olmayalım' dedik. Son seçimlere kadar bunu devam ettirdik ama bu son durumda ilkelerden uzaklaştık.

"30 MADDELİK MUTABAKATI BEN YAZDIM"

Yüzde 7 barajı sebebiyle ittifak yapıldı. 30 maddelik mutabakat metnini ben yazdım. Gidip AK Parti'den milletvekili istemedim. Bu 30 maddeye AK Parti 'bunları yaparsak bunlar milletin yararınadır' dedik.

BU SEÇİM BİR BEKA MESELESİ

Bence Yeniden Refah Partisi'nin kimseyle ittifak yapmasına gerek yoktu. Belediye meclislerine oy verelim dedim. Geçen yıl alınan yüzde 3'ü, yüzde 10'a çıkaralım istedim. Türkiye genelinde alınan oylara belediye başkanlarının etkisi yok. Bu seçimler 2028'in bir provası. Bu seçimi biz beka meselesi olarak görmeliyiz. İmamoğlu kazanırsa 2028'de Cumhurbaşkanlığını hedefliyor. 'Seçmen Erdoğan'a ders verecek' iddiası inandırıcı değil.