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Haberler > Politika > YRP lideri Fatih Erbakan seçim öncesi iddialı konuştu

YRP lideri Fatih Erbakan seçim öncesi iddialı konuştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim öncesi Şanlıurfa'da iddialı açıklamada bulundu. Erbakan, "Yeniden Refah Şanlıurfa ve Türkiye’de yanardağ olup patlayacak" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ön plana çıktığı Şanlıurfa'da yerel seçim çalışmalarını sürdürdü. Seçimlere bir hafta kala iddialı konuşan Erbakan, Yeniden Refah’ın Şanlıurfa ve Türkiye’de yanardağ olup patlayacağını ve bir kez daha şahlanacağını söyledi.

Fatih Erbakan, AK Parti'den Yeniden Refah'a geçerek Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Kasım Gülpınar tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Şanlıurfa’nın ilk olarak 1984 yılında Milli Görüş belediyeciliği ile tanıştığını söyleyen Erbakan, şöyle konuştu:

"YANARDAĞ OLUP PATLAYACAK, YENİDEN ŞAHLANACAĞIZ"

“Peygamberler şehri Şanlıurfa'mız, Hazreti Eyüp Aleyhisselamın şehri, Hazreti İbrahim Aleyhisselamın şehri Şanlıurfa’mız. Hazreti İbrahim Aleyhisselamın zulme karşı dik duruşunun ve tevekkülün sembolü, Hazret i Eyüb Aleyhisselamın sabrının sembolü Şanlıurfa’mız, Milli Görüşün, hak davanın merkezi ve kalesi Şanlıurfa’mız.

Selam olsun Şanlıurfa’ya, selam olsun Şanlıurfalılara, selam olsun Milli Görüşçülere. Şanlıurfa daha 1984’te Milli Görüş belediyeciliğiyle tanıştı.

Şimdi 40 sene sonra 31 Mart’ta Milli Görüş belediyeciliği ile yeniden buluşacak Allah’ın izniyle. Mehmet Kasım Gülpınar’ın başkanlığında Milli Görüş belediyeciliği başlayacak. Hazreti İbrahim Aleyhisselamın davası, Milli Görüşün şahlanışı, Hazreti İbrahim Aleyhisselamın şehri Şanlıurfa’dan başlayacak ve Milli Görüş, Yeniden Refah Şanlıurfa’da ve Türkiye’de yanardağ olup patlayacak, bir kez daha şahlanacak ve bu aziz milletin derdine derman olacak inşallah."

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN SİYASİ PARTİSİYİZ

Yeniden Refah Partisinin üye sayısının son 7 ayda iki katına çıkarak 492 bini aştığını söyleyen Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin her köşesinde büyük bir rüzgarla, adım adım zafere doğru yürüyor. Milletimiz akın akın Yeniden Refah Partimize koşuyor. Bakınız bugün itibariyle üye sayımız 492 bin 840’ta ulaştı. 500 bine geldik dayandık. 6 ayda 260 binden 500 bine veya 7 ayda diyelim. 7 ayın içerisinde neredeyse yüzde 100’lük bir büyüme. Yeniden Refah Partimiz bugün Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir ve inşallah 31 Mart seçimlerinin parlayan yıldızı olacaktır. Önce 31 Mart’ta yerel yönetimlerde, arkasından 2028’de Milli Görüşü, Yeniden Refahı iktidara taşıyacağız inşallah” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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