Bekir Bozdağ'dan YRP adayı Kasım Gürpınar'a tepki: "DEM Şanlıurfa'da pusuya yattı"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Cem Küçük'ün TGRT'de sunduğu programda Şanlıurfa'da seçim yarışına ilişkin açıklamada bulundu. YRP adayı Kasım Gürpınar'a tepki gösteren Bozdağ, "DEM Şanlıurfa'da pusuya yattı" dedi.

Eski Adalet Bakanı, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün TGRT Haber'de sunduğu Medya Kritik programına konuk oldu.

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

ŞANLIURFA'DA AK PARTİ ÖNDE

"Erdoğan ve AK Parti karşıtı bazı medya organları Şanlıurfa için çalışıyor. Bir yalan rüzgarının Ankara-İstanbul hattında yayıldığını görüyoruz. Şanlıurfa'daki durumu en iyi Şanlıurfalılar biliyor.

Şanlıurfa'da YRP, AK Parti rekabeti yok. Anketlerde AK Parti'nin önde olduğunu görüyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için Zeynel Abidin Beyazgül başta olmak üzere ilçelerde AK Parti adayları önde.

DEM PARTİ PUSU KURDU

DEM Parti Şanlıurfa'da pusuya yatmış durumda. CHP ile kent uzlaşısı adı altında DEM ile ittifak yaptı. Şanlıurfa'nın 2023 seçimlerine bakıldığında AK Parti'nin vekil seçimlerinde 420 bin civarında oyu var. MHP'nin 96 bin oyu var. Topladığınızda 516 bin civarında bir oy yapıyor.

CHP'NİN OYLARI DEM'E AKACAK

DEM'in 250 bin CHP'nin ise 80 bin oyu var. CHP Şanlıurfa'da usulen aday gösterdi. DEM endişesiyle bazı ilçelerde CHP'li kimi seçmen AK Parti'ye oy verdi. CHP bu seçimde böyle bir ihtimale karşı seçmeni bloke etmek için aday gösterdi. Diğer oylar DEM'e akacak.

YARIŞ AK PARTİ - DEM ARASINDA MI OLACAK?

Esansında bir yarış yok ama gizli bir yarış söz konusu. (Dem) Onlar biraz su gibi her ağacın altına ulaşıyor. Bir korku vermek istemiyorlar, halkın birleşmesinden korkuyorlar. CHP'den 50 bin oy gelse 300 bin oy yapar. Yeniden Refah AK Parti'den 100 bin oy bölse 400 bin yapar. 150-200 bin oy bölerse çalışmamıza gerek yok hesabını yapıyor.

DEM, FETÖ, PKK ORTAK AMAÇ İÇİN BİRLİK OLDU

Bir yandan DEM, bir yandan FETÖ, bir yandan PKK, bir yandan AK Parti karşıtı medya ortak bir pohpohlama yapıyor ki, Yeniden Refah AK Parti'den daha fazla bir oy bölsün.

Burada belediye kazanmak için 350 binin üzerinde asgari oy almak gerek. Bana göre burada 400 bini geçemeyen seçimi kazanamaz. 28 bini 400 bine mi çıkarmak kolay yoksa AK Partinin oylarını bölmek mi?

Burada o yüzden Yeniden Refah için böyle bir rüzgar estiriliyor.

14 Mayıs'ta da aynı şeyi yaptılar yüzde 60 dediler ama sandık açılınca asıl sonucu gördük.

ŞANLIURFA'NIN ERDOĞAN'A MUHABBETİ BÜYÜK

Şanlıurfa'da Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir muhabbet var. Şanlıurfalılar Erdoğan'ın rakiplerine, hasımlarına, karşı 'hesaplaşma' yapılacak bir olmayı asla kabul etmez. Şanlıurfalılar Cumhurbaşkanımızın hatırını yüksek tutar. Seçim sonuçları da bunu gösterecektir. Algı, troller değil, halk kazanacaktır. Halk da burada Erdoğan ve AK Parti diyor.

Şanlıurfa'da herkes seferberlik içinde. Suruç'u bile alabilme ihtimalimiz yüksek.

ERDOĞAN'A İHANETTİR

(Yeniden Refah Partisi adayı Kasım Gürpınar) Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'da 4 dönem vekil yaptı. Buradaki her işten mesul. İyiden kötüden. 2 dönem MKYK üyeliği 2 dönem AB üye komisyonluğu başkanlığı ve en son genel başkan başdanışmanlığı tüzüğe aykırı olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız fiilen MYK'ya da aldı. Partide verilmeyen bir tek genel başkanlığı koltuğu kaldı.

Her makamı Cumhurbaşkanımız parti içinde kendisine verdi. Şimdi bizden adaylık çıkmayınca gidip başka partiden aday oldular. Şimdi bu çok net bir koltuk verirseniz biz sizdeniz ama koltuğu vermezseniz biz verendeniz. Burada ilke yok etik yok nerede 12 yıl size emek vermiş size imkan vermiş fırsat vermiş Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz. Gidip pazarlıklarını yaptılar Yeniden Refah Partisi'ne geçtiler. Bu Erdoğan sevgisi değil bu Erdoğan'a ihanettir. AK Parti'ye Cumhurbaşkanımızı arkadan önden hançerlemektir. Urfalılar bunu böyle görüyor."