Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Kasım Gülpınar'ın biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında aday olan Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar kimdir, nereli, kaç yaşında? M. Kasım Gülpınar'ın kariyer ve eğitim durumu nedir? Seçim vaatleri neler? İşte, Mehmet Kasım Gülpınar'ın hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlere dair birçok konu gündemi meşgul ediyor. Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Şanlıurfa'dan aday olan M. Kasım Gülpınar'ın eğitim durumu nedir, ne iş yapıyor? Evli mi? M. Kasım Gülpınar'ın hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için araştırdık

MEHMET KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar, 1969 yılında Şanlıurfa Siverek'te dünyaya geldi. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyat bölümünde tamamladı.

TBMM 24-25-26 ve 27. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olarak seçilmiştir. Devlet Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü ve Siyasi Danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.

Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Legion d’Honneur nişanı ile taltif edilen M. Kasım Gülpınar Fransızca, İngilizce, Kürtçe, Arapça ve Farsça bilmektedir.

M. Kasım Gülpınar, evli ve üç çocuk babasıdır.