Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi! Emekli zammı seçim sonrasına kaldı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mart 2024 15:34 - Güncelleme: 22 Mart 2024 15:35 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Son birkaç gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu emekliye ek zam açıklayacağına yönelik iddialar dolanıyordu. Ancak Erdoğan'dan gelen son açıklama bu iddiaları boşa çıkardı. "Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çözmek boynumuzun borcu. Tüm hazırlıklarımızı yapıp öyle konuşacağız." diyen Erdoğan, üstü kapalı şekilde emekli zammı için seçim sonrasını işaret etti.