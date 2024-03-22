Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi! Emekli zammı seçim sonrasına kaldı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son birkaç gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu emekliye ek zam açıklayacağına yönelik iddialar dolanıyordu. Ancak Erdoğan'dan gelen son açıklama bu iddiaları boşa çıkardı. "Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çözmek boynumuzun borcu. Tüm hazırlıklarımızı yapıp öyle konuşacağız." diyen Erdoğan, üstü kapalı şekilde emekli zammı için seçim sonrasını işaret etti.
Son dönemde emeklilerin geçim sıkıntısı şikayeti artınca hükümette çalışmalara başladı. Milyonlarca emekli, seyyanen zam beklerken, konu hakkında bazı iddialar ortaya atıldı.
HAFTA SONU AÇIKLAYACAĞI İDDİA EDİLİYORDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu yapılacak olan İstanbul ve Ankara mitinglerinde emekliye ek zam müjdesi vereceği iddia ediliyordu. Erdoğan bugün Karabük mitinginde yaptığı konuşma ile bu iddiayı boşa çıkardı.
ERDOĞAN, SEÇİM SONRASINI İŞARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çözmek boynumuzun borcu. Bazıları meydanlarda söz verip göreve gelince unutmasını iyi bilirler. Biz ise yapmakla mesulüz. Tüm hazırlıklarımızı yapıp öyle konuşacağız. Aksi takdirde ötekilerden farkımız kalmaz." diyerek emekli zammı için seçim sonrasını işaret etti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi