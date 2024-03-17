Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Politika > CHP'li belediyeler borç batağında! YRP lideri Fatih Erbakan'dan "dolarla yüksek faiz" iddiası

CHP'li belediyeler borç batağında! YRP lideri Fatih Erbakan'dan "dolarla yüksek faiz" iddiası

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;li belediyeler borç batağında! YRP lideri Fatih Erbakan&#039;dan &quot;dolarla yüksek faiz&quot; iddiası

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, CHP'li belediyeler için dikkat çeken iddiada bulundu. Erbakan, CHP'li belediyelerin yüksek dolarla borçlandığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP’li belediyelerin borç batağında olduğunu söyledi. Erbakan, CHP'li belediyelerin, dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlandığını belirterek, o borçların zam yapılarak milletten çıkarttıklarını söyledi.

MHP'Yİ YAKALADIK SIRADA İYİ PARTİ VAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim çalışmalarına Karabük'te devam etti. Karabük belediye başkan adaylarına destek için Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, "Milliyetçi Hareket Partisi’ni üye sayısı anlamında yakaladık. 480 binlerdeydiler. Onları ve 500 bin seviyesindeki İYİ Parti'yi de şu 15 gün içerisinde geçeceğiz ve Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak seçimlere gireceğiz” dedi.

2028'DE İKTİDAR OLACAĞIZ

31 Mart'ta, ardından da 2028 yılında iktidar olacaklarını ifade eden Erbakan, “Meydanlar, caddeler, sokaklar, milletimiz ‘Yeniden Refah’ diyor. Trakya'dan Anadolu'ya, doğusundan batısına bütün bir millet topyekun ‘Yeniden Refah’ diyor. Akın akın, fecir fecir Yeniden Refah’a koşuyor. Bu seçimlerin parlayan yıldızı Yeniden Refah Partisi’dir. Bu seçimlerde oylarını arttıracak tek partidir diyorlar” şeklinde konuştu.

"CHP'Lİ BELEDİYELER YÜKSEK DOLAR FAİZİYLE BORÇLANIYOR'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yüksek faizle dolarla borçlandığını söyleyen Erbakan, “Böyle bir noktada CHP’ye mi gidecek? CHP’nin belediyecilikte ne yaptığı zaten ortada. 1980’den 1994’e kadar çöp, çamur çukuruna batırdılar şehirlerimizi. Bu millet 1994’te koşa koşa o belediyeleri Refah Partisi'ne teslim etti. Canını SHP-CHP anlayışından zor kurtardı. Bugün de yine CHP’nin belediyeleri dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor. Belediyeleri boğazına kadar borca batırıyor ve o borcun faizini de millete yaptığı hizmetlere zam yaparak milletten çıkarıyor. Onun için yağmurdan kaçarken doluya tutulmayacağız” dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Fidan'dan 'Batı Balkanlar' söylemine tepki: Stratejik vizyonsuzluğunuzun vebalini çekmeyeceğiz - PolitikaHakan Fidan'dan 'Batı Balkanlar' söylemine tepkiTurgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a: Ankara'da gören yok, Londra'nın sokaklarında gören çok - PolitikaTurgut Altınok, emekliye ve öğrenciye sözünü verdiDEM Parti'nin Yenikapı'daki etkinliğinde skandal görüntü! Terörist ele başının posteri açıldı, gözaltılar var - PolitikaDEM Parti'nin Yenikapı'daki etkinliğinde skandal görüntü!CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: İl olmak için referanduma gidilebilir - PolitikaCHP'nin Esenyurt adayı Özer'den dikkat çeken çıkışİmamoğlu'ndan 'Vaatlerini hatırlamadı' tartışmalarına cevap: Gülmekten kırılıyorum - Politika'Gülmekten kırılıyorum'Denizli için son seçim anketi: AK Parti ve CHP'nin adayları başa baş - PolitikaDenizli'de son durum ne?Erdoğan'dan staj ve çıraklık mağdurlarının sloganına tepki: Çırağa müjde olmaz, bunlar yanlış adımlar - Politika'Çırağa müjde olmaz, bunlar yanlış adımlar'Bursa için son yerel seçim anketi: AK Parti'nin adayı yarışı önde götürüyor - PolitikaYarışta fark sadece 1.3 puanErdoğan'ı gördü, gözyaşlarını tutamadı! 'Ne olur ağlama, bizi de ağlatacaksın' - PolitikaErdoğan ile genç kız arasındaki konuşma viral olduÜbeyit Bartin yakalandı! Turgut Altınok'tan 'yargı önünde hesaplaşacağız' mesajı - PolitikaÜbeyit Bartin yakalandı! Altınok: Çeteden medet umanlar...
Sonraki Haber Yükleniyor...