Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > AK Partili Elitaş 'para sayma' skandalına değindi: Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıyorum

AK Partili Elitaş 'para sayma' skandalına değindi: Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıyorum

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP'deki 'para sayma' skandalına dair açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'hesap uzmanı' Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırdığını belirtti ve "Yalan ve iftirayla başkalarını suçlamayı kendisine ilke edinmiş olanlar, balya balya paraların hesabını vermek zorunda" dedi.

 
Yerel seçimlere bir haftadan az bir süre kala, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sürdürülen yarışa CHP'deki para sayma skandalı damga vurdu. CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatılırken, bir açıklama da AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde partililerle bir araya gelen Elitaş, Türkiye'nin gündemine oturan görüntülere ilişkin değerlendirmede bulundu. Elitaş, yaptığı konuşmada, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

"HESAP UZMANI KILIÇDAROĞLU'NU GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun, meydanlarda "Ben hesap uzmanıyım" dediğini hatırlatan Elitaş, şöyle konuştu:

"Hesap uzmanı, defterleri inceler. Faturaların işlenmiş mi işlenmemiş mi olduğunu kontrol edebilirsiniz. Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıyorum. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, Ecevit'in taçlandırdığı CHP'nin kayıt dışı parayla ne ilişkisi var? Hesap uzmanı olarak gidin, bunu inceleyin. Millete hesap verin.

Yalan ve iftirayla başkalarını suçlamayı kendisine ilke edinmiş olanlar, balya balya paraların hesabını vermek zorunda. Tekrar ediyorum ve soruyorum Özgür Özel'e, Sayın Kılıçdaroğlu'na; o kayıt dışı balya balya paralarla İstanbul'un hangi kıymetinin, hangi değerinin kime peşkeş çekildiğini izah etmeleri gerekir."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başkan Aktaş, “Genç girişimcilere 100 bin TL destek” - PolitikaBaşkan Aktaş, “Genç girişimcilere 100 bin TL destek”CHP'li Zeydan Karalar'ın 'yayınlamayın' dediği 'taş medreseliler' gafına tepki yağıyor - Politika"Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın"Erdoğan'dan CHP'ye 'kara para' tepkisi: Ana muhalefet mi kartel mi belli değil - Politika'Ana muhalefet mi kartel mi belli değil'DEM Parti vekilinden çarpıcı iddia: Zeydan Karalar, DEM lehine çekilecek - PolitikaDEM Parti vekilinden çarpıcı iddia!Cumhurbaşkanı Erdoğan: En çok muhalefetin haline hayıflanıyorum - PolitikaErdoğan: En çok hayıflandığım şey...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yazıcıoğlu'nu her zaman dava adamlığıyla hatırlayacağız - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan: Yazıcıoğlu'nu her zaman dava adamlığıyla hatırlayacağızCHP'de Çukurova çatlağı! Soner Çetin istifasının perde arkasını anlattı: Bizlere pusu kurdular - PolitikaTartışmalara neden olan isimden zehir zemberek sözlerYargıtay Başkanlığı seçimlerinde sonuç çıkmadı - PolitikaYargıtay Başkanlığı seçimlerinde sonuç çıkmadıSeçim günü 594 bin personel görev yapacak - PolitikaSeçim güvenliği için hazırlıklar tamamYerel seçim takvimi işliyor - PolitikaYerel seçim için son hazırlıklar
Sonraki Haber Yükleniyor...