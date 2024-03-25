AK Partili Elitaş 'para sayma' skandalına değindi: Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıyorum

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde partililerle bir araya gelen Elitaş, Türkiye'nin gündemine oturan görüntülere ilişkin değerlendirmede bulundu. Elitaş, yaptığı konuşmada, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

"HESAP UZMANI KILIÇDAROĞLU'NU GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun, meydanlarda "Ben hesap uzmanıyım" dediğini hatırlatan Elitaş, şöyle konuştu:

"Hesap uzmanı, defterleri inceler. Faturaların işlenmiş mi işlenmemiş mi olduğunu kontrol edebilirsiniz. Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıyorum. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, Ecevit'in taçlandırdığı CHP'nin kayıt dışı parayla ne ilişkisi var? Hesap uzmanı olarak gidin, bunu inceleyin. Millete hesap verin.

Yalan ve iftirayla başkalarını suçlamayı kendisine ilke edinmiş olanlar, balya balya paraların hesabını vermek zorunda. Tekrar ediyorum ve soruyorum Özgür Özel'e, Sayın Kılıçdaroğlu'na; o kayıt dışı balya balya paralarla İstanbul'un hangi kıymetinin, hangi değerinin kime peşkeş çekildiğini izah etmeleri gerekir."