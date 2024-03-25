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CHP'de para sayma görüntüleri İETT otobüsünde yayınlandı

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Gündem Haberleri

İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir çanta dolusu parayı saydığı skandal görüntüler İstanbul'da otobüslerdeki ekranlarda yayınlanmaya başlandı. İddialara göre İETT sistemi hacklendi.

Yerel seçime günler kala gözler İstanbul yarışındayken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının CHP il binasında para saydığı görüntüler gündemden düşmüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başta olmak üzere olaya dahil olanlar ifadelerini verirken para sayma görüntülerine ilişkin yeni bir olay daha yaşandı.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ İETT OTOBÜSLERİNDE

CHP'de yaşanan para sayma skandalına ilişkin görüntüler bugün İBB iştiraki İETT'ye bağlı bazı otobüslerde bulunan ekranlarda yayınlanmaya başladı.

İETT SİSTEMİ Mİ HACKLENDİ?

İETT sistemi hacklendiği iddia edilirken söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.

Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul İl Binası'nı satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde beyanı üzerine Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli olarak ifadesine başvuruldu.

Braka'nın savcılıkta "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliğinde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şüpheli olarak ifade vermişti.

Düzenleyen:  - Gündem
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