Erdoğan gençlerle bir araya geldi! Ahmet Kaya'yla anısını anlatırken duygusal anlar yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan bir ara 1994 yılında cezaevine girerken sanatçı Ahmet Kaya'nın kendisini uğurlamaya geldiğini anlattı. Arka fonda Şafak Türküsü çalınırken Erdoğan duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul' programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha sonra gençlerin sorularını cevapladı.

"İSTANBUL'DA BURALARI GÖRMEDEN OLMAZ"

İstanbul'a geldiğinizde özellikle gitmek istediğiniz yer var mı, sizi dinlendirin?

Atatürk Kültür Merkezi var. AKM için malum camia solaklar dediler ki buraları yapamayacaklar. Eskisinden çok daha güzelini yaptık. Ekrem efendi millet bahçelerini bilmez. Atatürk Havalimanı'nın için mahkemeye başvurdu, durdurdu. Kız Kulesi'ni restore ettirdik, hizmete girecek. Ayasofya'yı zaten son acı halinden Ayasofya-i Kebir haline dönüştürdük. Oraya gitmemek olmaz. Sultanahmet bir başka güzel oldu. Buraları gezmeden görmeden olmaz. Bizim bıraktığımız İstanbul aynen yerinde durmuyor. Biz CHP'yi hep çöp çamur, çukur olarak tanımladık. Her taraf çukur. İstanbullu bir 5 yıl daha bu adama İstanbul'u vermez.

"BAY BAY KEMAL GERİ DÖNMEK İSTİYOR"

Gençlere darbe çağrısı yapan genel başkanla karşı karşıyayız. Biz bu ülkenin gençleri asla meşru olmayan işe bulaşmayız. CHP'de bulunan demokrasi açığının kapatılması için onlara ne önerirsiniz?

Benim tavsiyem, Pazar günü bunları bir daha dönmemek üzere sandığa gömmek. Şimdi bu salon, hepsi oy kullanacak. Dolayısıyla buradaki genç kardeşlerim bunları bir daha dönmemek üzere eğer sandığa gömerse zaten Bay Bay Kemal, tekrar dönmek istiyor, belki onun yolu da açılır. Vatandaşlarımın benim İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bunlara bir daha yol vermeyeceğine inanıyorum.

Ben gençleri çok seviyorum, hala gencim ve gençlere olan bu ilgim, alakam, sevdam gençlerle olan aramızdaki muhabbet, bizi güçlü kılıyor. Şu anda şu seçim kampanyasında diğer genel başkanların hiçbirisi benim kadar ülkeyi dolaşmadı. Hepsi yan gelip yatıyor. Biz ise çalışıyoruz. İşimiz var, nedir? Yerel seçimler… İnşallah bu yerel seçimlerden de Türkiye genelinde inşallah en büyük oyu biz toplayacağız. Ama benim derdim, İstanbul, Ankara, İzmir… Bunu halledersek, bunu tadına doyum olmaz.

"AHMET BEY BEN CEZAEVİNE GİRMEDEN UĞURLAMAYA GELDİ"

Ahmet Kaya'nın programına konuk olmuştunuz. Seçimlerde sanatçılar muhalefete destek verirken linç yemiyor, AK Parti'ye destek verilince linçleniyor? Ne söylemek istersiniz?

Ahmet Bey, ben cezaevine girerken Kazlıçeşme'de son uğurlama programıma katılıp orada bu şarkı, türkülerini söyledi. Bir dava, fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez. Tabii o günden bugüne. Başbakanlığım döneminde Türkiye'ye getirmek istedim Ahmet Kaya'yı ama olmadı.

Bir defa biz özgürlük mücadelemizi hayatımızın son anına kadar sürdürmeye devam edeceğiz. AK Parti bu işin zaten bir numaralı evvel Allah garantisidir. AK Parti bunun için var, bunun için de yolumuza devam edeceğiz. Özgürlük mücadelesi, bizim her şeyden önce benliğimizdir ve bu konudaki mücadelemizi de sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Ben ve arkadaşlarım bu mücadelenin yılmaz savaşçılarıdır.

"NE ZAMAN FELAKET OLSA BEYFENDİ İSTANBUL'DA DEĞİL"

Birileri geçen yerel seçim döneminde deprem sorununu çözebilir demişlerdi. Depremle ilgili hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz. 5 yılda depremle ilgili bir şey yapılamaz mıydı?

Bizim kabinemizin içinde biliyorsunuz özellikle Murat Bey'in de daha önce görev yaptığı bakanlık, tamamen bu işlere bakar. Şimdi de Mehmet Özhaseki Bey o işe bakıyor. Bu tabii sadece İstanbul'un problemi değil, şu anda 11 vilayet var ki bu 11 vilayet deprem tehdidi altında. Bunların büyük çoğunluğu da büyükşehir. Başta Kahramanmaraş, Hatay, Malatya bunların içinde. Bunların tabii yansımaları var. Bütün bu büyükşehirlerimizde biz Mehmet Özhaseki Bey'le daha önce Murat Kurum Bey'le bu çalışmalarımızı yürüttük. Fakat bunlar yapamazlar, niye yapamazlar? Her şeyden önce dertli olacaksın. Dertli olmadığın müddetçe bu deprem bölgelerinde gereği yapılmaz, yapamazsınız. Şu anda İstanbul'daki zat dertli değil. Ne zaman sel, afet böyle bir şey olsa bu beyefendi İstanbul'da değil. Nerede? Bakıyorsunuz kayakta, nerede, bakıyorsunuz farklı farklı yerlerde istirahatte.

Aşacağı iş değil ama Murat Kurum öyle değil. Murat Kurum, tamamıyla ilinde yatıyor, ilinde kalkıyor ve çalışmalarını burada sürdürüyor. Bakın gün geçmiyor ki biz metrobüslerde bir sıkıntı yaşamayalım, gün geçmiyor ki yanan otobüslerden sıkıntı yaşamayalım. Niye? Dert yok dert. Dert olmadan bu iş aşılmaz. Ben belediyeyi CHP'den aldım. CHP'den aldığım zaman belediyenin elindeki otobüsler Macaristan'ın İkarus otobüsleri vardı, rezalet. Ne klima sistemi var, içine zaten girdiğiniz zaman pislikten geçilmiyordu. Dedik ki bunları değiştirmemiz lazım. Hemen Mercedes'e geçtik, hemen yine öbür tarafta daha modern otobüslere geçtik.

"GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAYA YARDIMCI OLACAĞIM"

Yine gençlerle çalışmalarınıza devam edecek misiniz?

Gençlerle bu makamda olayım, omayım bu ayrı konu. Partimin genel başkanı olduğum sürece onların yanında olmaya devam edeceğim. Tüm birikimlerimi, tecrübemi, her şeyimi gençler için harcayacağım, gençler için bu yolda onların önünü açmaya yardımcı olacağım.

İnanç özgürlüğü mücadelesinde yanınızda olmayanlar, bugün kazanımlarınızdan pay çıkarmaya çalışıyorlar. Peki siz onlara ne söylemek istersiniz?

Şimdi gıyaplarında onlara bir şey söylememiz doğru olur mu? Onları zaten altılı masada millet cezalandırdı. O altılı masada olanlardan şu anda parlamentoda olan var mı? Yok… Millet cezalandırdı ve ne dedi, hadi bakalım siz şimdi bir apartman katında kalın. Bay Bay Kemal, bir apartman katında misafir. Diğerleri nerede olduğu belli değil. Ama biz yoldayız. Milletimiz bize durmak yok yola devam dedi.