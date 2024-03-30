Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya’nın ‘keli’ göründü! Sosyal medyanın diline düştü: Peruk mu kullanıyor?

Yıllar önce oynadığı Aşk-ı Memnu dizisinde üstlendiği ‘Bülent’ karakterityle yıldızı parlayan ve şimdilerde Survivor All Star yarışmasında mücadele eden Batuhan Karacakaya’nın ekrana yansıyan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Hızla yayılan kareler sonrası kullanıcılardan yorumlar peş peşe geldi.

Survivor All Star 2024 kadrosuna sonradan katılan ve mavi takımda mücadele eden Batuhan Karacakaya’nın saçlarıyla ilgili ortaya atılan söylentiler sosyal meydada ses getirdi. X (Twitter)’te bazı kullanıcılar iddialı yarışmacının peruk taktığını öne sürdü.

Survivor’da olaylar bitmiyor, heyecan giderek tırmanıyor. Gerilimin arttığı yarışmayla ilgili son olarak Batuhan Karacakaya’nın saçları gündeme oturdu.

Ünlü ismin ekrana verilen bir görüntüsü seyircinin dikkatinden kaçmadı. Daha sonra ise Batuhan Karacakaya’nın peruk kullandığına dair söylentiler hızla yayıldı.

Bazı sevenleri ise yarışmacının saçlarının güneşten açıldığını ve kafasında peruk olmadığını savundu.

'PERUKHAN' YORUMUNA ŞİKAYET

Öte yandan Batuhan Karacakaya daha önce sosyal medyada yapılan eleştirilere karşı harekete geçmişti. Sabah'ın haberine göre; kendisine yapılan yorumlardan rahatsız olan oyuncu, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İçerisinde 'Perukhan' geçen bir paylaşımın sahibinden şikayetçi oldu.