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Haberler > Kültür - Sanat > Ertuğrul Gazi'nin oğlu şehit Saru Batu Savcı Bey unutulmadı!

Ertuğrul Gazi'nin oğlu şehit Saru Batu Savcı Bey unutulmadı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Ertuğrul Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 737'inci yılında Domaniç Karaköy'deki kabri başında törenle anıldı.

Şehit Saru Batu Savcı Bey Derneği Başkanı Orhan Sarıca, anma töreninde yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi Şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenlerinin asırlardır devam ettiğini söyledi.

Sarıca, 1287 yılında gerçekleşen İkizce Zaferi'nin heyecanını yeniden yaşadıklarını belirten bir konuşma yaptı. 

Ertuğrul Gazi'nin oğlu şehit Saru Batu Savcı Bey unutulmadı! - 1. Resim

Orhan Sarıca "Bugün, 1287 yılında kazanılan İkizce Zaferi'ni ve Savcı Bey'in şehadet yıl dönümünü anmanın onurunu yaşıyoruz. Bu zafer, ecdadımızın fedakârlıklarıyla kazanılmış ve bizlere vatan sevgisi ile milli birlik bilinci aşılamıştır. Şehadetinin 737'inci yılında Savcı Bey'i ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, vatanımızın sonsuza dek varlığını yüce Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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