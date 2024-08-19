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Orhan Gazi imareti tuğla yığını oldu! Osmanlı yadigarı Bilecik'te otoparkta çürümeye terk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te bulunan 693 yıllık Orhan Gazi İmareti'nin yapı taşları, 1 yıl önce götürüldüğü Şeyh Edebali Türbesi otoparkında terk edildi. Vatandaşlar bir an önce tarihi yapısına uygun bir şekilde yapılması istiyor.

1331-1332 yıllarında şehrin güneydoğusundaki 'Eski Bilecik' bölgesinde Orhan Gazi döneminde yapılan imaret, 2022 yılında bölgede yaşanan son toprak kaymasından sonra yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Orhan Gazi imareti tuğla yığını oldu! Osmanlı yadigarı Bilecik'te otoparkta çürümeye terkedildi - 1. Resim

Tarihi kaynaklarda Murad Hudâvendigâr devrine ait olduğu kaydedilse de Orhan Bey zamanında 732 (1331) yılında yapıldığı kabul edilen Orhan Gazi İmareti, koruma amaçlı yapılan çelik konstrüksiyonlar ayakta duruyordu.

Orhan Gazi imareti tuğla yığını oldu! Osmanlı yadigarı Bilecik'te otoparkta çürümeye terkedildi - 2. Resim

İHA'nın 2022 yılında 'Orhan Gazi döneminde yapılan imaret yıkılmak üzere' başlıklı haberi ardından tarihi imaretin yapı taşları Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan otopark alanına taşındı.

Orhan Gazi imareti tuğla yığını oldu! Osmanlı yadigarı Bilecik'te otoparkta çürümeye terkedildi - 3. Resim

ZİYARETÇİLER TEPKİLİ

Hafta sonları özellikle binlerce insanın ziyaret ettiği Osmanlı Devleti'nin kuran Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret gelen vatandaşlar etrafı saçla çevrili alanın ne olduğu merak ediyor.

Orhan Gazi imareti tuğla yığını oldu! Osmanlı yadigarı Bilecik'te otoparkta çürümeye terkedildi - 4. Resim

Taşların tarihi bir yapıya ait olduğunu öğrenen ziyaretçiler, Osmanlı'nın ilk imareti olan tarihi yapının bir an önce uygun bir şekilde yapılması istiyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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