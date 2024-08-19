Orhan Gazi imareti tuğla yığını oldu! Osmanlı yadigarı Bilecik'te otoparkta çürümeye terk edildi

Bilecik'te bulunan 693 yıllık Orhan Gazi İmareti'nin yapı taşları, 1 yıl önce götürüldüğü Şeyh Edebali Türbesi otoparkında terk edildi. Vatandaşlar bir an önce tarihi yapısına uygun bir şekilde yapılması istiyor.

Vakıflar için tarihi gün! Harap haldeki onlarca restore edilen eser için hasret bitiyor

Vakıflar için tarihi gün! Harap haldeki onlarca restore edilen eser için hasret bitiyor

1331-1332 yıllarında şehrin güneydoğusundaki 'Eski Bilecik' bölgesinde Orhan Gazi döneminde yapılan imaret, 2022 yılında bölgede yaşanan son toprak kaymasından sonra yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Tarihi kaynaklarda Murad Hudâvendigâr devrine ait olduğu kaydedilse de Orhan Bey zamanında 732 (1331) yılında yapıldığı kabul edilen Orhan Gazi İmareti, koruma amaçlı yapılan çelik konstrüksiyonlar ayakta duruyordu.

İHA'nın 2022 yılında 'Orhan Gazi döneminde yapılan imaret yıkılmak üzere' başlıklı haberi ardından tarihi imaretin yapı taşları Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan otopark alanına taşındı.

ZİYARETÇİLER TEPKİLİ

Hafta sonları özellikle binlerce insanın ziyaret ettiği Osmanlı Devleti'nin kuran Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret gelen vatandaşlar etrafı saçla çevrili alanın ne olduğu merak ediyor.

Taşların tarihi bir yapıya ait olduğunu öğrenen ziyaretçiler, Osmanlı'nın ilk imareti olan tarihi yapının bir an önce uygun bir şekilde yapılması istiyor.